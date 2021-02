Mann (63) dømt for uaktsom drap etter å ha kjørt på toåring

Sjåføren ble dømt til 60 dagers fengsel for å ha kjørt på og drept en toåring i et gangfelt. Han mener han ikke kunne gjort noe annerledes. Retten er helt uenig.

Den 13. januar i fjor var en mor og hennes to år gamle sønn på vei hjem fra barnehagen på Slemdal i Oslo.

Ved et veikryss stoppet de for å vente på grønn mann. Da de fikk det, gikk toåringen rett foran moren på vei over overgangsfeltet.

Da kom en stasjonsvogn fra venstre og traff begge to. Moren ble skadet, mens den lille gutten døde av skadene.

MØRKE: Lysforholdene i krysset ble et sentralt tema i retten. Dette er tatt like etter ulykken. Moren og sønnen gikk over gangfeltet til venstre i bildet. Foto: Politiet

Dømt til fengsel

Nå er føreren av bilen, en 63 år gammel mann, dømt for å uaksomt ha forvoldt guttens død. Mannen dømmes til fengsel i seksti dager, og mister retten til å kjøre bil i tre år.

Under rettsforhandlingene erkjente mannen ikke straffskyld.

Han forklarte for retten at han ikke hadde hastverk eller var uoppmerksom, og at han så i retning av der gutten og moren befant seg. Han mente derimot at de var nærmest umulig å få øye på.

– Jeg ser over mot venstre der gutten og moren da står. Der er det helt tomt for meg. Jeg ser ingen. Det er klart, ingen nedbør, det er litt vått, men ikke glatt, og det er mørkt. Men det er klart, sa mannen i retten.

Må ha vært i stand til å se dem

Mannen og hans forsvarer hadde også engasjert privatetterforskere for å undersøke lysforholdene i lyskrysset. Dette ble et sentralt tema i retten, da forsvaret mente dette var dårlig.

Retten mener 63-åringen likevel burde sett moren og sønnen.

«Etter bevisførselen i saken kan retten ikke utelukke at fornærmede og avdøde ventet på grønn mann i dette området, og at de på dette tidspunktet ikke var synlige for tiltalte. Selv om avdøde hadde flere store reflekser på klærne, kan ikke retten utelukke at han ikke var synlig for tiltalte, for eksempel fordi han var skjult bak sin mor. (..)Retten mener imidlertid at tiltalte burde ha sett fornærmede og avdøde før ulykken skjedde. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at avdøde og fornærmede hadde beveget seg ut i vegen, og befant seg i et område som var godt opplyst da påkjørselen skjedde», skriver retten i dommen.

De viser også til at moren og sønnen befant seg midt i veibanen da ulykken fant sted, og at føreren dermed burde ha sett dem, selv om han kan ha blitt blendet av en bil som kom i motgående kjøreretning.

MINNESMERKE: Det er fremdeles et minnesmerke for gutten der ulykken skjedde. Foto: Mathias Ogre

Vil vurdere anke

Aktor i saken, politiadvokat Eric Lindset, la ned påstand om 120 dagers fengsel. Han sier til TV 2 at han nå skal gå grundig gjennom dommen for ta stilling til om de vil anke straffutmålingen.

– Jeg skal skrive en innstilling til statsadvokaten. Det er de som har ankekompetansens og skal avgjøre om anke/godtakelse, skriver Lindset i en e-post.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med 63-åringens forsvarer.

Familiens bistandsadvokat, Brit Kjelleberg, opplyser at de ikke ønsker å kommentere dommen.