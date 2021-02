Vipers frykter CL-utkastelse: – Vi må strekke oss langt

Norges beste håndballag for kvinner håper å kunne spille seks kamper på tolv dager i tre land. Alt for å redde plassen i den gjeveste europacupen.

– Vi er enige i klubben om at vi må strekke oss langt for å få dette til. Hvis ikke risikerer vi å bli kastet ut av turneringen, sier Vipers trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Gruppespillet i Champions League består av fjorten kamper, og det skal være ferdigspilt 14.februar. Så langt har Vipers kun fått spilt seks av de tolv kampene som har vært planlagt fram til nå.

Tre kamper er utsatt fordi motstanderlaget har vært smittet av korona. Tre andre kamper er avlyst fordi det ikke har vært mulig å reise på grunn av norske karanteneregler. De to siste kampene skulle vært spilt de kommende to ukene.

– Mange som lever med stor usikkerhet

De avlyste kampene har hopet seg opp. Da to hjemmekamper måtte droppes forrige uke, ble det umulig for Vipers å komme i mål med åtte kamper på to uker. Men laget håper å rekke over seks.

– Vi reiser fra Kristiansand tirsdag med charter til Metz i Frankrike. Der spiller vi onsdag. Så drar vi videre med charter til Budapest, så får vi se hva som skjer. Vi vet kun hvordan de neste tre til fire dagene blir, men vi er innstilt på å spille seks kamper, understreker Gjekstad.

Kampene kommende helg og i neste uke er altså ikke spikret før avreise. Etter planen skal Vipers møte ungarske FTC i Budapest på lørdag, men det kan bli to kamper fra fredag til søndag.

I neste uke skal Vipers spille mot slovenske Krim i Ljubljana. I den slovenske hovedstaden håper de også å få til to kamper mot russiske Rostov-Don, men det er blant tingene som ikke er avklart.

– Det er mange idrettsutøvere som lever med stor usikkerhet i disse korona-tider, så det må vi tåle. Kampene kommer tett, men vi har en bred og god stall der mange er vant til å spille mesterskap, sier Gjekstad.

– Så er det ikke gunstig at vi må spille flere hjemmekamper på bortebane, men uten publikum er ikke bortebane det samme som før og vi må gjøre det vi kan for å redde mest mulig. Hadde vi kun spilt seks eller åtte kamper av fjorten tror jeg det hadde være kjørt for oss i Champions League, mener Vipers-treneren.

EHF bestemmer utfall om kamper ikke gjennomføres

Klarer Vipers å få spilt seks kamper til og med 14.februar gjenstår det fortsatt to kamper av gruppespillet. Det Europeiske Håndballforbundet (EHF) har uttalt at kamper som ikke er gjennomført innen fristen vil få et skjønnsmessig resultat satt av EHF ut fra forbundets kriterier.

– Det at EHF i de tilfellene bestemmer resultatet synes jeg er helt greit. Det er fornuftig at de gjør det som må til for å komme igjennom, mener Gjekstad.

Etter gruppespillet starter cupkampene i turneringen, men det er også usikkert om det kan gjennomføres etter planen.

Når Vipers kommer hjem fra sin to ukers «Champions League-turné» må laget i karantene. Derfor går det en stund til de kan spille i den hjemlige serien, som i øyeblikket har korona-pause fram til Vipers sin hjemkomst.

Cupfinalen mot Sola som skulle vært spilt 29. desember hadde nå 21.februar som reservedato. Den ryker, og Norges Håndballforbund arbeider for å finne nye alternative datoer.

Seriespillet som var tenkt avsluttet 28.mars er allerede flyttet. Slik det ser ut nå blir siste serierunde spilt 5.mai. Om sluttspillet kan gå som planlagt er også høyst usikkert.