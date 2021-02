Milliardærparet Eva og Hans skjulte én ting for alle: – Ingen hadde trodd at det var sant

– Jeg er skikkelig lei meg for rabalderet jeg laget. Jeg har gjort en stor feil, sier Eva Rausing og smiler forsiktig.

GODE TIDER: Eva og Hans Rausing avbildet i 2003, før de ga opp kampen mot avhengigheten. Foto: Stella Pictures

Den glamorøse fasaden Eva og ektemannen Hans Kristian er kjent for, er akkurat blitt knust i tusen fillebiter.

Året er 2008, og Eva er blitt fersket da hun forsøkte å smugle heroin og crack inn i USAs ambassade i London.

I parets luksusleilighet, som de kjøpte for 800 millioner kroner, fant politiet enorme mengder narkotika skjult i alt fra kjøkkenskap til potteplanter.

Mens paret går i dekning, skriver britiske medier spalte opp og ned om hvor lange fengselsstraffer paret kan vente seg.

Flere titalls pressefolk står utenfor leiligheten og venter på en uttalelse fra milliardærparet som kanskje skal bli fengselsfugler.

Plutselig åpner Eva opp døra med kjole og solbriller på.

– Jeg innser at jeg har tatt et feil veivalg i livet mitt, sier hun, og takker for seg.

Eva og Hans Kristian har rike og mektige venner, og slipper unna med en advarsel fra myndighetene.

Alle tror at herr og fru Rausing skal ta seg sammen, men fire år senere smeller det igjen.

I 2012 må politiet ta seg inn i leiligheten på nytt.

Denne gangen blir de møtt av larver, skriblerier og et grufullt syn de aldri kommer til å glemme.

Nå er det ingen som kan redde verken Eva og Hans Kristian.

Livsfarlig møte

Både Eva og Hans Kristian, som bare kaller seg «Hans K.», kommer fra styrtrike familier.

2002: Hans Kristian og Eva ankommer en innsamlingsaksjon på Theatre Royal i London. Foto: Stella Pictures

Ingen av dem har noensinne hatt en jobb.

Evas far er den mektige Pepsi-sjefen Tom Kemeny, som for lengst har gitt opp håpet om at datteren skal følge i hans fotspor.

Eva vil helst bare feste og ta dop, og gir blaffen i studiene hjemme i USA.

I håp om å få 25 år gamle Eva på rett kjøl, sender han henne i 1999 på rehab.

Det skal han angre bittert på.

På rehabsenteret møter hun nemlig den svenske milliardærarvingen Hans Kristian Rausing (26).

Mens Hans Kristians søsken har gått for akademiske utdannelser og er høyt aktede filantroper, har han bare drevet dank.

Siden han som 19-åring prøvde heroin under sin årelange backpackertur i Asia, har han hatt store rusproblemer.

Familiebedriften har han ikke brydd seg noe om.

– Livsfarlig begjær

Hans Kristian kommer fra det velkjente, mektige Tetra Pak-dynastiet som har tjent seg søkkrike på drikkekartonger.

Tetra Pak-teknologien blir den dag i dag fortsatt brukt av konserner verden rundt, som for eksempel norske Tine, og har en omsetning på utrolige 120 milliarder kroner i året.

Eva og Hans Kristian har mye – kanskje alt for mye – til felles.

De faller pladask for hverandre.

– Det var et livsfarlig begjær. De var begge rusavhengige, har en familievenn i etterkant fortalt den britiske tabloiden Daily Mail.

De kommer seg gjennom rehab, og blir enige om å starte et rusfritt liv sammen.

De kjøper de seg den 50 rom store og fem etasjer høye leiligheten i det fasjonable boligstrøket Belgravia i London.

FASJONABELT: London-politiet stenger av Rausing-parets luksusbolig i Belgravia i London i juli 2012. Foto: Stella Pictures

Fester på Buckingham Palace

Eva er ivrig etter å ta opp studiene igjen, og begynner å studere økonomi på Richmond University.

FESTLØVE: Eva Rausing og TV-kjendis Trinny Woodall på den eksklusive klubben The Hurlingham Club i 2001. Foto: Stella Pictures

Hans Kristian, som elsker å lese, begynner å studere engelsk litteratur.

De ansetter flere tjenere som skal vedlikeholde, vaske og lage mat for dem, og det som etter hvert blir deres fire barn.

Takket være sine formuer, er Eva og Hans Kristian invitert på det meste som rører seg blant fiffen i London.

Stadig dukker de opp på filmpremierer, innsamlingsaksjoner og kjendisfester.

De er for lengst blitt omgangsvenner med blant andre prins Charles, og er fast inventar på tilstelningene på Buckingham Palace.

Foreløpig klarer de å holde seg nyktre, men lykken skal ikke vare lenge.

I etterkant har Hans Kristians søster Sigrid skrevet en kronikk om hvor håpefulle og glade paret var etter avrusningen, og om hvor fryktelig galt det gikk.

– Jeg husker Hans og Eva sammen i sin første leilighet, fylt med håp etter lange og harde år med avhengighet. (...) Av alle de tragiske sluttene vi forestilte oss på dette eventyret – og det var mange – forestilte vi oss aldri dette, skriver hun.

Fra champagne til heroin

Eva og Hans Kristian er blitt kjent som det rause, morsomme paret som bruker mye tid og penger på å hjelpe andre rusavhengige.

De har blant annet stiftet rehabiliteringsklinikken Verdun House på Barbados, hvor de for øvrig eier en gigantisk strandvilla med 11 soverom.

Men, til tross for at de har hjulpet flere tusen rusavhengige mennesker, klarer de ikke å hjelpe seg selv.

SELFIE: Eva Rausing legger ut dette bildet av seg selv på nettsamfunnet MySpace. Foto: Eva Rausing/MySpace

Etter å ha smakt på eksklusiv champagne for å markere millenniumskiftet, får de i 1999 et tilbakefall som aldri skal ta slutt.

Nok en gang forsvinner de inn i en tåke av crack, kokain og heroin, og barrikaderer seg på soverommet sitt i tredje etasje.

Her får ingen, ikke engang barna, lov til å komme inn.

Brutalt ærlig

Eva og Hans Kristian trekker seg brått tilbake fra rampelyset, og vier all sin tid til crack- og heroinmisbruk.

De ansatte må ta seg av de fire barna.

I 2006 oppretter Eva en MySpace-side, og gir dermed folk et sjeldent innblikk i hvordan hun har det på soverommet.

Hun oppgir at hun er hjemmeværende og ser opp til Ghandi, Bill Clinton og prins Charles, og at hun årlig tjener «to millioner eller mer».

«Jeg jobber ikke, men kanskje jeg burde gjøre det,» skriver hun.

Eva er brutalt ærlig om hvordan de syv siste årene har vært, og forteller om hvordan hun i tenårene droppet ut av skolen for å feste.

«Det var morsomt i starten, men slutten var ikke like morsom,» skriver hun.

ÆRLIG: Slik presenterte Eva Rausing seg selv på. Foto: Skjermdump

– Barna har aldri kjent til noe annet

Eva skriver at hun har fire barn – og at hun aldri har fulgt dem til skolen.

«Jeg blir ofte beskyldt for å ikke være moderlig. Det er sant at jeg har ansatt mange for å få hjelp med barna, men jeg elsker dem virkelig så mye, at jeg må ta avstand for at det ikke skal bli for vondt. (...) Leverer jeg dem på skolen om morgenen, eller står opp med dem? Nei. Det gjør meg ikke til en dårlig mor. De har aldri visst om noe annet».

FAMILIEIDYLL: Eva og Hans Kristian Rausing avbildet med to av barna. Foto: Stella Pictures

Hun takker Hans Kristian for å ha holdt ut med henne siden tilbakefallet i 1999.

«Jeg falt ned i det samme hullet som tidligere, og der har jeg vært i snart syv år. En gang leste jeg at jeg skulle få syv vonde år (jeg tror vanligvis ikke på hokus pokus-horoskoper), men så langt har det stemt. Jeg håper på syv gode år fra og med 2007».

Stormer ut på gata

Kort tid etter, en varm julimåned i i 2006, injiserer Eva heroin med en skitten nål og får en kraftig bakterieinfeksjon i hjertet.

Hjertet hennes er svakt etter alle de røffe årene med narkotikamisbruk, og i hui og hast må hun få operert inn en pacemaker.

Så fort Eva er skrevet ut av sykehuset, bærer det rett tilbake til stoff, soverommet og Hans Kristian.

Desperate etter å hjelpe dem før det er for sent, tar Rausing-familien seg inn i leiligheten.

De dundrer på soveromsdøra og krever at Eva og Hans Kristian kommer ut.

Etter et kvarter smeller paret opp døra og kommer ruslende ut med rufsete hår og blanke blikk.

– Vi sa dette: «Dere kommer til å miste familien deres, huset deres, ryktet deres, trolig livet deres, hvis dere ikke får hjelp,» har Hans Kristians søster Sigrid Rausing fortalt i etterkant.

BEDRE DAGER: Eva Rausing under The Cartier International Polo Day i Windsor Great Park i 2002. Foto: Stella Pictures

Eva vil ikke høre på dem, og stormer ut av leiligheten.

Hans Kristian blir sittende alvorstynget i sofaen.

Han går med på å sjekke inn på rehab igjen, men der blir han bare et par dager.

Barnevernet i London ringer til Sigrid:

– Hvis dere ikke kan ta dere av barna, må vi gjøre det, sier de.

Sigrid sier at hun vet at barna ikke har det bra, og at hun gjerne vil adoptere dem og flytte dem til Rausing-palasset i Sussex.

Eva og Hans Kristian har ingen planer om å gi fra seg barna uten uten kamp.

Må gå rettens vei

Sigrid Rausing må våren 2007 gå rettens vei for å kunne adoptere barna på lovlig vis.

Det blir ingen hard kamp.

Eva og Hans Kristian kommer stadig for sent til rettsmøtene, og er uflidde og sløve.

Sigrid får dommerens varmeste velsignelse til å adoptere.

– Hans og Eva elsket barna sine. Jeg vet det. Men er ikke det en klisjé? Hva er poenget med kjærlighet hvis narkotika kommer først, skriver Sigrid i den kontroversielle boka hun har skrevet om Eva og Hans Kristian, «Mayhem», ifølge The Guardian.

SVIGERINNER: (f.v) Lisbeth , Sigrid og Eva Rausing på Four Seasons Hotel i London i 2002. Foto: Stella Pictures

«Jeg forakter deg så mye at det er ubeskrivelig»

Etter at barna er adoptert bort, knekker Eva sammen.

Hun har ingenting å miste, og barrikaderer seg igjen på soverommet sammen med Hans Kristian.

Der misbruker de tunge stoffer, sover og ser på TV.

De ansatte i leiligheten får ordre om å holde seg langt unna.

Paranoide, døgnville og nedbrutte, kutter Eva og Hans Kristian kontakten med nesten alle de kjenner.

– De visste ikke lenger når det var dag og når det var natt, har en venn av paret i etterkant fortalt politiet.

En annen venn, som en sjelden gang fikk komme på besøk, har beskrevet tilstanden på soverommet som «helt forferdelig».

Hun sier at mens resten av leiligheten minnet om et «hotell uten sjel», så soverommet ut som ei narkobule.

– Ingen ville ha trodd at det var sant, det at de var milliardærer. Det viser effekten av narkotika. De kunne verken ta vare på seg selv eller leiligheten, sier personen ifølge Evening Standard.

Lager voododukke

Evas oppførsel blir mer og mer bisarr.

Hun lager angivelig en voksdukke av Sigrid Rausing som hun bruker som voodod ukke.

NEDTUREN STARTET: Eva Rausing ankommer Serpentine Gallery Summer Party i Kensington Gardens i 2003. Foto: Stella Pictures

Deretter kontakter hun en svensk journalist og sier at hun vet hvem som drepte Olof Palme i 1986.

Hun ringer også barnevernet i London og påstår at Sigrid er narkoman og at ektemannen hennes er homofil, og derfor ikke er skikket til å passe på barna hennes.

Stadig tikker det inn nye SMS-er på Sigrids telefon.

«Jeg forakter deg så mye at det er helt ubeskrivelig,» skriver Eva.

«Jeg føler at jeg skal dø snart,» skriver hun.

Plages av eks-soldater

I et siste håp om å redde Eva, ansetter familien hennes åtte tidligere kommandosoldater.

Eks-soldatene, som britisk presse døper «Eva's Crack Squad», skal forhindre henne i å kjøpe narkotika.

– Vi fulgte henne, så diskret som mulig, inntil vi visste at hun var i ferd med å kjøpe stoff. Da grep vi inn ved å tute eller gå bort til bilen og stirre, forteller en fra teamet senere til Daily Mirror.

Og:

– De fleste gangene ble avskummet som solgte stoffet livredde, og kjørte videre.

Irritert over å bli fotfulgt av åtte plagsomme menn, sjekker Eva i april 2012 inn på rehab igjen.

Familien puster lettet ut, men gleden er kortvarig.

Etter ei uke blir hun kastet ut etter at en ansatt oppdaget at hun smuglet med seg Valium inn på senteret.

Eva er likegyldig. Hun vil bare tilbake til Hans Kristian og soverommet.

Dette skal bli den siste gangen noen ser henne i live.

Banker på døra ei uke

Parets venner ringer, sender meldinger og ringer på døra, men de får aldri svar.

– Det ble liksom et slagord i London: «Hvor er Eva?». Ingen visste hvor hun hadde blitt av, forteller en barndomsvenninne.

Evas søster, Be Kemeny, er livredd.

I mai 2012 drar hun fra Sør-Carolina i USA til London for å ta Eva med seg hjem.

En hushjelp slipper henne inn, og Be dundrer på soveromsdøra i 3. etasje.

Ingen svarer.

Etter å ha banket på døra i ei uke uten å få svar, reiser hun oppgitt hjem igjen.

To måneder senere går det opp for henne hva som har skjedd.

– Jeg tror at søsteren min var der inne. Død. Jeg hadde vært bekymret i ukesvis. Jeg mistenkte at noe forferdelig hadde skjedd, sier Be.

Alarmen går

I juli 2012 går alarmen, etter at Hans Kristian har villmannskjørt i et kriminelt strøk i London.

GRANSKER: London-politiet avbildet på vei inn i luksusleiligheten i Belgravia. Foto: Sang Tan/AP

Han er tydelig påvirket av alkohol og narkotika.

I baksetet hans finner politiet en varm crackpipe, kokain, og flere uåpnede brev med konas navn på.

– Hvor er kona di, spør politiet.

De vet godt hvem Hans Kristian Rausing er.

– Hun dro til California for tre uker siden, snøvler han, samtidig som han begynner å gråte.

Senere samme kveld tester han positivt på fem forskjellige tunge narkotiske stoffer.

Politiet mistenker at Hans Kristian har mer narkotika hjemme, og tar seg inn i luksusleiligheten.

Der blir de møtt av en forferdelig stank.

Soveromsdøra i tredje etasje er barrikadert av møbler og skrot, i tillegg til å være forseglet med gaffateip.

Fluer, larver og bokstaver på veggene

Da politiet omsider får dratt opp den tunge soveromsdøra, blir de møtt av et halvmørkt rom fullt av fluer og larver.

TRAGISK DØD: Eva Rausing under åpningen av den nye Cartier-butikken in Old Bond Street i London i 2001. Foto: Stella Pictures

Midt i rommet ligger det en stor haug med en blå presenning som er dratt over sengetepper, dyner, TV-skjermer, skuffer og skrot.

Presenningen er teipet fast til gulvet, og er dekket med et hvitt pulver politiet mistenker er spraydeodorant.

På veggene er det skrevet bokstaver og tall, som senere skal vise seg å være navnene og telefonnumrene til Evas mange doplangere.

Betjentene begynner å grave i haugen.

Under alt skrotet, ligger døde Eva Rausing.

I den avmagrede, knytede hånda hennes ligger det ei crackpipe.

Nyheten går verden rundt

Nyheten om at Eva Rausing er død, går verden rundt.

«Alle» prater om den styrtrike Tetra Pak-arvingen Hans Kristian Rausing som har bodd sammen med den døde kona i to måneder.

– På gulvet til høyre for senga, fant betjentene en stor mengde klær, laken og søppelsenger, festet til gulvet med teip. Under disse gjenstandene, som var flere meter høye, fant de levningene til en avdød person som bar preg av nedbrytning. Det så ut som om hun hadde ligget der en stund, sier politiet.

Hans Kristian Rausing blir pågrepet og siktet for å ha drept kona, men nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Lå død i to måneder

18. juli 2012 annonserer politiet at Hans Kristian Rausing ikke lenger er mistenkt i saken.

NYTT LIV: Hans Kristian Rausing og sin nye kone under Royal Ascot Day One i Berkshire i 2015. Foto: Stella Pictures

En obduksjon har vist at Eva døde av hjertestans på grunn av sitt enorme kokainforbruk.

Politiet kan lese av pacemakeren hennes at hun døde 7. mai, altså to måneder før hun ble funnet.

Hans Kristian innrømmer at han skjulte den døde kona så lenge fordi han ikke klarte å innse at hun var død.

– Jeg vet at det høres egoistisk ut, men jeg ville ikke at hun skulle forsvinne, sier han til en rettsoppnevnt psykiater.

– Jeg er knust

Han blir tiltalt for brudd på gravfreden.

Siden han er på avrusning og trenger psykisk helsehjelp døgnet rudt, er han ikke til stede under rettsmøtet i Isleworth Crown Court.

I retten blir det lest opp en uttalelse fra ham, hvor han sier at alt han husker, er at Eva lå på senga, gled ned på gulvet og trakk sitt siste åndedrag.

– Jeg er fullstendig klar over at min elskede kone gjennom 19 år er død, og jeg er helt knust på grunn av hennes dødsfall. Jeg har ikke en spesielt sammenhengende erindring av hendelsene i forkant av, og etter, Evas død, men jeg kan forsikre dere om at jeg aldri har ønsket at hun skulle forsvinne eller skade henne, sier han.

Hans Kristian understreker at han aldri ga henne narkotika, og at han har vært traumatisert helt siden hun døde.

NABOLAG I SJOKK: En rose er festet over politisperringene utenfor Eva og Hans Kristians leilighet etter at førstnevnet ble funnet død. Foto: AP

Skjulte liklukta

Hans Kristian innrømmer at han gjorde alt, som for eksempel å spraye deodorant på presenningen, og å forsegle døra med gaffateip, for at liklukten ikke skulle sive ut i rikmannsstrøket.

– Jeg tror at jeg har hatt en form for sammenbrudd etter hennes død, sier han.

Milliardæren blir dømt til betinget fengsel i ti måneder, med en prøvetid på to år.

Dommeren i saken, Richard McGregor-Johnson, dømmer også Rausing til å være på en avvenningsklinikk de neste to årene for å få behandling for sitt narkotikamisbruk.

I domsavsigelsen sier dommer McGregor Johnson at både Eva og Hans Kristian hadde alle forutsetninger for å bli rusfrie.

– Hvis man trenger et godt eksempel på hvor ekstremt destruktive effekter narkotikamisbruk har på enkeltindivider og familiene deres, er det bare å se på denne saken, sier han.

HÅND I HÅND: Hans Kristian Rausing og Julia Delves-Broughton under Concours of Elegance i Molesey i 2014. Foto: Stella Pictures

9. august 2012 blir Eva gravlagt under en fredelig seremoni hjemme i Hilton Head i Sør-Carolina.

Under seremonien sier Evas far dette:

– Eva og Hans Kristian «reddet» tusenvis av liv, men tragisk nok klarte Eva ikke å redde sitt eget. Dette er en kraftig påminnelse om at avhengighet ikke kjenner klasse eller kjønn.

Fant ny sosietetskvinne

Hans Kristian Rausing går gjennom en to år lang og omfattende rehabilitering på det private psykiatriske sykehuset Nightingale Hospital.

Deretter selger han luksusleiligheten han delte med Eva for 650 millioner kroner, og finner tonen med aristokrat og kunstekspert Julia Delves-Broughton (57).

I 2013 frir han til henne på Barbados, og året etter gifter de seg.

Siden Eva døde, har Hans Kristian fortsatt veldedighetsarbeidet og hjulpet mange narkotikaavhengige.

Han har blant annet donert store summer til hertuginne Kates (39) stiftelse Action on Addiction.

Uutholdelig smerte

Evas etterlatte er sikre på at hun hadde vært i live den dag i dag hvis hun bare hadde fått beholde barna sina.

– Vi føler at Eva hadde vært i live i dag hvis barna ikke hadde blitt tatt fra deres kjærlige mor, som kjempet mot avhengighet. Den uutholdelige smerten etter å ha blitt separert fra dem førte etter vår mening til hennes død, har Evas far tidligere fortalt The Guardian.