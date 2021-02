Kilder til TV 2: Lønnen stopper trolig King-retur til Premier League

Joshua King (29) har nok en gang blitt en het mann på overgangsvinduets siste dag.



Ifølge troverdige The Athletic er Southampton i forhandlinger med Bournemouth om en bytteavtale for den norske landslagsspissen.

Avtalen skal blant annet inneholde at Shane Long går motsatt vei.



Men onsdag ettermiddag virker det som om en Premier League-retur henger i en tynn tråd for Joshua King: TV 2 får nemlig opplyst at det er så stor avstand i lønnsforhandlingene at det trolig ikke blir noen avtale før overgangsvinduet stenger ved midnatt.



Det skuffer i så fall TV 2-ekspert Kasper Wikestad. Han hadde virkelig håpet på en overgang.

– Jeg håper det skjer. Jeg tror det hadde vært en perfekt overgang for Joshua King. Han har vist seg å være en veldig god spiss i 4-4-2. Han har ikke vært så effektiv som kant i 4-4-2, men i 4-4-2-systemet til Southampton tror jeg han hadde passet perfekt, uttalte Wikestad til TV 2 tidligere onsdag.

Interessen blusset opp igjen



Uansett er det liten tvil om at Joshua King er den norske overgangen det er knyttet desidert mest spenning til på overgangsvinduets siste dag:



Selv om Southampton-linken henger i en tynn tråd, så kan det fortsatt skje ting inn mot midtnatt.



Fortsatt skal både Everton og WestHam fortsatt ha følere ute for King, ifølge TV 2s opplysninger.

Overgangssagaen rundt King har blusset opp igjen bare dager etter at Bournemouth-manager Jason Tindall fortalte at King hadde gitt beskjed om at han ble værende i klubben.

Men så, på tampen av overgangsvinduet, har altså interessen fra Premier League blusset opp igjen.

– Bra for alle parter

I Southampton er Danny Ings det opplagte førstevalget på spissplass. I lag med Che Adams har han stort sett dannet spissparet for klubben som foreløpig ligger på 11.-plass i Premier League.



Kasper Wikestad mener King ville passet Southampton godt.



– Adams er jo utrolig god i topp-presset, men han er litt for lite effektiv foran mål. Om du blander Joshua King inn i den miksen der så tror jeg det kan bidra til å heve alle tre. Om Joshua King hadde fått samarbeidet med Ings til å sitte, så tror jeg det kunne vært en berikelse for Southampton, Joshua King, det norske landslaget og alle oss som følger norsk fotball, sier Kasper Wikestad.

– Hva tenker du om sjansene for en fast plass?

– Jeg tenker de sjansene er gode. Klart at Joshua King har hatt en trøblete sesong, men han har sett veldig mye snarpere ut den siste måneden. Han virker å være i brukbar form, og da er det bare opp til han selv, mener Wikestad.