Bekymret tross rekordår for norsk golf: – Vi tar inn de vi får

For første gang er den største andelen av norske golfspillere under 50 år. Samtidig gjør Viktor Hovland historiske bragder. Likevel er sportssjefen på Wang bekymret for rekrutteringen.

– Det er spesielt gruppen unge voksne som har økt, selv om vi har vekst på alle områder, forteller generalsekretær i Norges Golfforbund, Tor-Anders Hanssen, til TV 2.

Ifølge golfforbundet har de opplevd en medlemsvekst på ca. 15 prosent i 2020. For første gang er det flere i Norge under 50 år som spiller golf, enn over 50.

I tillegg forteller Hanssen om en økning på 90 prosent i antall bestilte golfrunder. Det er historisk, ifølge generalsekretæren.

– Viktor har trolig spilt en rolle, men vi mener også at vi sammen med våre klubber har greid å fremstille golfen som en trygg og morsom aktivitet det var mulig å bedrive i en vanskelig tid, forteller Hanssen.

– Jeg er litt bekymret

Niklas Diethelm er sportssjef for golf på Wang Toppidrett. Han var landslagstrener for Viktor Hovland fra 2013 til 2016.

Han er glad for den positive utviklingen, men forteller at de fortsatt sliter med å få juniorer som er ivrige nok.

– Ja, jeg er litt bekymret, men jeg er optimistisk og håper vi skal få flere. Jeg har ikke sett det ennå, men jeg tror at det kommer, sier Diethelm til TV 2.

En økning i medlemstall vil gi bedre økonomi til klubbene. Diethelm understreker at det er viktig for at juniorsatsingen skal bli god nok. Men ifølge sportssjefen er det fortsatt en lang vei å gå.

BEKYMRET: Niklas Diethelm var landslagstrener for Viktor Hovland fra 2013-2016 Foto: Brede Bleiklie Thomassen/TV 2

– Jeg tenker at det er fantastisk bra å høre om økningen, men vi har ikke fått en stor masse som satser mer på golf ennå, sier Diethelm og legger til:

– Jeg diskuterer mye rekruttering med andre sporter på Wang. Langrenn, håndball og fotball har selvfølgelig mye flere søkere. De får velge hvem de vil ta inn. Sånn er det ikke for oss: Vi tar inn de vi får, forklarer han.

Samtidig som Diethelm var trener for Hovland hadde han også Kristoffer Ventura, Kristoffer Reitan og Kristian Krogh Johannessen.

Han mener at det å være en gruppe på gode spillere har mye å si for å kunne nå helt til nivået PGA-touren krever.

- Vi trenger flere miljøer i Norge som satser hardt på golf, selv om vi har flere i Oslo. Vi trenger flere slik at juniorene vokser opp og matcher seg med hverandre. Det er vanskelig for dem som er alene, forklarer han.

Har en konkret plan

Generalsekretæren forteller at de har en konkret plan for en satsing på barn og unge i golfen for 2021.

– Vi har kalt det «En bra start». Det handler om å skape gode klubbmiljøer der unge mennesker kan få utvikle seg som golfere, men også som gode samfunnsborgere, sier Hanssen.

STJERNESKUDD: Golfspillerne Viktor Hovland (t.v.) og Kristoffer Ventura spilte sammen i flere år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

– Hva innebærer det konkret?

– Vi skal sammen med klubbene skape miljøer der alle barn og unge kan ha det kult på- og utenfor golfbanen. Vi har masse dyktige trenere i golfen i dag, så hvis vi setter oss sammen og finner ut av hvordan vi skal gjøre det best mulig, så er jeg helt sikker på at vi får det til, sier Hanssen.

– Man må trene seg i hjel

Henrik Bjørnstad var selv spiller på PGA-touren i 2006 og 2010. Han håper at det vil komme flere som satser mot å bli proff nå etter et år som har gitt stor internasjonal suksess for norsk golf.

– Nå har det akkurat vært en skikkelig vekst. Det har vært nedgang før denne økningen. Så det vil nok ta litt tid før vi får se effekt fra denne økningen. I tillegg til kjølvannet av Hovlands suksess, så det vil nok ta litt tid.

PGA-PROFF: Henrik Bjørnstad var første nordmann til å spille i en PGA-turnering. Foto: Morten Holm

Han har ett konkret råd til unge norske golfere som drømmer om å nå PGA-nivå.

– Man må trene seg i hjel og bli helt nerd, og tenke at golf er det jeg vil bli god i. Det er ikke mer hokkuspokkus enn at man må spille golf hele tiden, elske det, og trene mer enn alle andre, sier Bjørnstad.

– Tror du at vi kan få flere på Hovlands nivå?

– Ja, det tror jeg. Samtidig må man skjønne at det å komme fra Norge og komme seg opp til nummer 12 i verden. Det skal litt til. Jeg syns vi skal kose oss med Hovland og Ventura i USA, så skulle vi selvfølgelig håpe på flere. Men at vi har to der nå er helt vilt.

Hovland fortsatte å imponere på PGA-turneringen forrige helg. Han lå lenge an til å vinne Farmers Insurance Open, men to strake bogeyer på hull 14 og 15 gjorde at Patrick Reed dro fra og vant.

Hovland endte på delt andreplass.

- Jeg tror sjansen er større nå for at vi får en til enn den var da han brøt gjennom. Det er bare fordeler med dette. Det pusher de andre bak. Vi får jobbe hardt, vi som jobber med juniorer, så tror jeg vi vil få se flere, sier hans tidligere trener Niklas Diethelm.

Denne helgen spiller Viktor Hovland Saudi International på Europatouren.