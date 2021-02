Flere hundre evakuerte i Gjerdrum får flytte hjem

Politiet har besluttet at mange av dem som ble evakuert i Gjerdrum nå kan få flytte hjem igjen.

Beboerne det gjelder har blitt varslet på SMS om at de kan få flytte hjem. Dette som følge av at deler av evakueringssonen vil bli opphevet onsdag klokken 16.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dreier det seg om cirka 600 personer.

– Det er svært sjelden at et skred utvikler seg lengre når det har gått flere uker siden hendelsen. For å være helt trygg om dersom dette likevel skulle skje, er det tatt hensyn til en maksimal skredutvikling i vurdering av evakueringsområdet, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Drøyt 200 personer vil forbli evakuert inntil videre.





Disse områdene frigis: