Fikk innrømmelse fra dommeren etter tapet for Sheffield United

Etter tapet hjemme mot Sheffield United og uavgjort borte mot Arsenal innrømmer Ole Gunnar Solskjær at Manchester United har kommet litt ut av rytmen.

Etter 13 strake seriekamper uten tap kom nederlaget for Manchester United hjemme mot bunnlaget Sheffield United sist onsdag. Med 0-0 i den påfølgende kampen mot Arsenal har de røde djevlene måtte se at byrival Manchester City har overtatt tabelltoppen.

Vi bør fokusere på oss selv, ta en kamp om dagen og ikke snakke om tittelen. Vi må fortsette å forbedre oss og få tilbake momentum, er det klare beskjeden fra Ole Gunnar Solskjær.

47-åringen innrømmer at 1-2 tapet mot «The Blades» var et tilbakeslag, men forklarer samtidig at mye handler om marginer.

–Vi føler vi har dominert kampene, men vi må ha litt mer gnist på siste tredjedel. Vi mistet momentum med Sheffield United-kampen, sier han, og fortsetter:

– Dommeren har innrømmet til meg at de gjorde feil med å godkjenne deres scoring og annullere vår. Men det er hårfine marginer denne sesongen og vi må bare fokusere på å gjøre jobben vår.

Neste oppgave for Solskjærs mannskap er hjemme mot Southampton tirsdag.

– Det har ikke vært tid til å mye gjøre på treningsfeltet. De som spilte på lørdag restituerer fortsatt, samtidig må de forberede seg til neste kamp. Vi jobber med å få tilbake den gnisten. Vi har skapt nok til å score mer, så nå handler det om å puste med magen og sette ballen i mål, sier Solskjær, som legger til at det blir en rolig Deadline Day for hans vedkommende.

– Jeg kan bekrefte at det ikke vil komme noen inn, så dere trenger ikke holde dere våkne, smiler Solskjær.

TIRSDAG: Se Manchester United - Southampton på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 21.00.