Ap og Sp faller: Vedum anklager Ap-ledelsen for kampanje mot Sp

– Jeg har merket at Raymond Johansen, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran bruker er en del harde ord om Senterpartiet nå, sier Vedum.

Et debattinnlegg signert Ap-nestleder Bjørnar Skjæran er publisert i et titalls aviser den siste tiden, hvor Skjæran argumenterer hardt for hvorfor velgerne skal stemme Ap og Sp i høstens stortingsvalg.

– Tror ikke det er lurt

Her lister han opp elleve saker Ap stemte for og Sp i mot i fjor høst, og skriver:

«Mens Sp-politikere gjerne kritiserer Ap for vedtak gjort for mange år siden, var dette Sp-standpunkter høsten 2020. Året før svekket Sp kvinners rettigheter med sin støtte til Erna Solbergs innstramminger i abortloven. Det har jeg brukt tid på å komme over. »

Vedum lot seg ikke imponere av innlegget.

ANGRIPER SENTERPARTIET: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: NTB scanpix

– Jeg tenkte: «Javel, han får bruke tid på det». Så var det mange ting jeg ikke er enig i, i det innlegget, og som er direkte feil. Men det får han skrive om, sier Sp-lederen.

På rødgrønn side sloss fortsatt Arbeiderpartiet og Senterpartiet om hvem som skal være landets største opposisjonsparti. På Kantars ferskeste måling for TV 2 ligger de to partiene helt jevnt på omlag 20 prosent. Vedum tror ikke det å angripe Senterpartiet vil tjene Ap godt.

– Arbeiderpartiet får gjøre det, men vi i Senterpartiet kommer ikke til å lage sånne type kampanjer på det, for det viktigste er jo hva vi vil med Norge: Ha et Norge med små forskjeller med tjenester nær folk, så får Ap bruke litt tid på det hvis de vil, men jeg tror ikke det er så lurt, sier Sp-lederen til TV 2.

– Trenger å øke engasjementet

Skjæran avviser blankt at de har gående en kampanje mot Senterpartiet.

– Over lang, lang tid har våre konkurrenter og samarbeidspartnere fremhevet forskjellene på Arbeiderpartiet og de med sin penn, så nå syntes jeg det var naturlig overfor våre medlemmer og sympatisører at jeg setter ned på papiret hvordan jeg ser på de forskjellene, sier Ap-nestlederen til TV 2.

– Hvorfor var det viktig å gjøre?

– Det er fordi vi er i en situasjon der vi trenger å øke engasjementet i partiorganisasjonen, der vi ønsker at alle skal være med og drive valgkamp, og der jeg tror det er viktig at vi også sier noe om forskjellene mellom oss og absolutt alle andre partier, men med våre ord, sier Skjæran.

– Det er heldigvis sånn det er i Norge, at ingen av oss kan ta noen stemmer for gitt. Og det er innimellom at jeg får inntrykk på andre partier at de ser det som naturlig at de skal være store eller få stor oppslutning. Sånn er det heldigvis ikke, for det er velgerne som er fullstendig suverene, sier Sp-leder Vedum.

Solbergs største problem

På februar-målingen Kantar har utført for TV 2, befester Høyre posisjonen som landets største parti med 25,3 prosent. Det er frem 1,1 prosentpoeng for Erna Solberg, som likevel er langt unna et flertall.

– Det er en hyggelig tilbakemelding, og så vet vi at vi skal sloss om velgerne helt fram til valgdagen, sier Solberg til TV 2.

Solbergs største problem nå er hennes borgerlige venner. Med KrF under sperregrensa, og et Frp på 7,7 er hun langt unna borgerlig flertall på denne målingen.

– Jeg blir aldri irritert på målinger der Høyre gjør det bra, men jeg håper også at de andre partiene løfter seg, sier statsministeren.

Utsiktene for gjenvalg nå er dårligere enn de var i februar forrige stortingsvalgår, i 2017.

Slik var tallene i februar 2017 I februar 2017 var dette tallene for de borgerlige partiene på TV 2s måling: Høyre: 22,1

Frp: 15,7

Venstre: 3,9

KrF: 3,8

Den største forskjellen ser vi hos Frp, som har halvert oppslutningen sin fra februar for fire år siden. Da lå partiet på 15,7 prosent på Kantars måling for Frp.

Men hovedfokuset for Frp er ikke å sikre Erna Solberg fire nye år som statsminister, sier Frp-nestleder Terje Søviknes.

– Nei, Frps målsetning er at Frp skal bli størst mulig i stortingsvalget, sier Søviknes som foreløpig heller ikke vil peke på Solberg som statsministerkandidat.

Han avviser også blankt at Frp skal gå til på et felles politisk prosjekt med de andre borgerlige partiene.

– Vi gikk ut av regjering fordi vi ønsket å rendyrke Frps politiske standpunkt, sier Søviknes.

Et år etter er altså tilbakemeldingen fra velgerne lunken.

13 prosent av velgerne går til Høyre og Senterpartiet. 12 prosent av velgerne Frp taper går til kategorien «Andre partier», og her er det partiet Demokratene Frp-velgerne helst går til.

Det overrasker ikke tidligere fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, som selv har meldt overgang til Demokratene.

– Jeg føler jeg er en mye mer markant bærer av DNA-et fra Anders Langes Parti enn det politikerne som i dag styrer Frp er, sier Jacobsen.