Da Steinar Elvis ville returnere pakken fikk han et utrolig svar

I slutten av november oppdaget Steinar Elvis og kona Turid Melvær pakken de hadde fått levert på døren. En pakke fra Life som ingen av dem ventet på.

– Vi måtte se litt nærmere på den og da viste det seg at adressen var riktig, men ikke navnet, forteller Steinar Elvis.

For adressen på pakken var adressen til Steinar Elvis og kona, men navnet kjente de ikke til. Så de tok pakken med seg til posten for å levere den tilbake.

– Hos posten sa de at pakken dessverre ikke var fra dem, forteller han.

Mente de hadde levert rett

Pakken var ikke sendt med Posten, men med leveringsselskapet Helthjem. Steinar Elvis ringte så til kundeservice hos Helthjem for å fortelle om den feilleverte pakken som havnet på døren hans.

– Helthjem lurte på om navnet og adressen var rett. Jeg sa at adressen stemte, men ikke navnet, sier han.

Steinar Elvis Lyshaug forteller videre at han da fikk til svar at siden adressen var rett så hadde Helthjem levert pakken rett.

– Jeg spurte om de mente jeg bare kunne åpne pakken og selge tingene. Og da fikk jeg til svar at jeg egentlig kunne gjøre hva jeg ville fordi de hadde levert den rett.

Ville ikke ta pakken tilbake

Helthjem ville altså ikke ta pakken tilbake, selv om Steinar Elvis fortalte at det ikke var hans pakke.

– Jeg synes det er veldig rart. Dersom jeg hadde jobbet i et sånt firma ville jeg tatt på meg ansvaret selv og funnet personen pakken skulle til. Det hadde vært naturlig.

Siden Helthjem ikke ønsket å hjelpe, tar TV 2 hjelper deg saken i egne hender.

Klare retningslinjer hos konkurrenten

Hos konkurrenten Posten har de klare retningslinjer når det kommet til levering av pakker.

– Pakker med feil navn eller adresse skal ikke bli levert ut. Dersom det har skjedd et uhell og det har blitt levert ut, så kan mottaker levere det inn på et av våre utleveringssteder, forteller pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

– En glipp

– Denne pakken ble levert til feil person, dessverre, og så viste det seg at vi ikke tok pakken tilbake slik vi burde gjort, sier pressesjef i Helthjem, Marius Husebø-Evensen til TV 2 hjelper deg.

Husebø-Evensen sier videre at det har har skjedd en glipp som ikke burde skje og at de burde tatt pakken tilbake når den var levert feil.

– Uansett hva som skyldes at en pakke er levert hit eller dit, så må vi sørge for at vi tar den inn dersom noen ikke skal ha den. Så det sørger vi for hos vår kundesupport, svarer Husebø-Evensen.

– Du sier det er en glipp, men hvordan kan det være en glipp når noen sier: «Jeg har fått en pakke som ikke er min, kan dere komme for å hente den»?

– Nei, det er utilgivelig. Det skal ikke skje, og det er en glipp som ikke burde ha vært der. Og det er noe vi skal sørge for ikke skjer igjen, svarer Husebø-Evensen.