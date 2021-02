Pågripelse av 9-åring ryster USA: – Bare spray henne

En video som viser en ni år gammel jente som roper etter faren sin, mens politiet forsøker å tvinge henne i patruljebilen sin, ryster USA, og har fått politiet i Rochester i delstaten New York til å legge seg flate.

Under pågripelsen ble jenta lagt i håndjern, og på et tidspunkt ble hun også sprayet med pepperspray.

Ble peppersprayet

– På dette tidspunktet kan du bare spraye henne, sier en av betjentene underveis i situasjonen, som de ikke greide å roe ned.

Da den grafiske videoen ble frigitt av politiet søndag, reagerte mange av Rochesters sentrale skikkelser på grepene politiet valgte å ta, i det som i utgangspunktet var en melding om familiebråk, samt maktbruken de tok mot en liten jente.

Politiet legger seg flate

Politisjef Cynthia Herriott-Sullivan la seg langflat på en pressekonferanse søndag:

– Jeg skal ikke stå her og si at det er greit å pepperspraye en niåring, uttalte hun da, ifølge The Washington Post.

Også byens borgermester reagerer på det som vises i videoen:

– Som moren til en tiåring er ikke dette en video du ønsker å se, sier ordfører Lovely Warren.

Familiekrangel

Politiet fikk fredag ettermiddag melding om en familiekrangel ved en adresse i byen, og ble opplyst at den ni år gamle jenta var del av situasjonen, og at hun hadde selvmordstanker.

Ifølge visepolitimester Andre Anderson hadde hun også oppført seg truende mot moren. Politilederen har opplyst at hun la på sprang da politiet forsøkte å «sikre henne».

Da moren da brøt inn eskalerte situasjonen, og politiet satte da håndjern på henne, og fraktet henne inn i patruljebilen. Ifølge Anderson hadde de som mål om å kjøre henne til sykehus.

– Du oppfører deg som et barn, uttalte en av politibetjentene da de forsøkte å putte henne i baksetet av bilen.

– Jeg er et barn, svarte hun da.

Kort tid etter blir jenta peppersprayet.

Usikker om konsekvenser

Ifølge The Washington Post ønsker ikke politiet å opplyse om betjentene som var involvert i hendelsen har fått noen reaksjoner.

Politidistriktet i Rochester fikk i 2020 kraftig kritikk etter at Daniel Prude, ble kvalt til døde etter at politiet satte en hette på ham under en pågripelse. Politisjefen fikk sparken i september, og politiet har også blitt anklaget for å forsøke å dekke over Prudes dødsfall.

Rochester-politiet har lovet å være mer transparente denne gang, og argumenterer med at de utleverte sine opptak innen 48 timer etter hendelsen, skriver New York Times.