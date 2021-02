Amadeus Søgaard deler foreldrenes tro: – En av hjørnestene jeg bygger livet på

Lørdag var det premiere på Viaplay-dokumentaren «Amadeus – mer enn en sønn».

Her blir vi bedre kjent med Amadeus Søgaard, en lovende fotballspiller som nå også gir ut musikk.

TV-DEBUT: For første gang får et kamerateam følge hverdagen til Amadeus Søgaard. Foto: JohnnyWohlin/Viaplay

Stå på egne ben

Sønnen til Carola Häggkvist og Runar Søgaard har levd et liv skjermet fra rampelyset – frem til nå. I oppveksten har han sett mange overskrifter om foreldrene og deres forhold, som ikke alltid har vært postive.

– Jeg har kanskje sett media på både godt og vondt. Det har vært sånn at jeg ønsker å holde meg utenfor rampelyset så lenge det går, til jeg kjenner jeg er klar og kan gjøre det jeg vil. Jeg har sett sider ved media som ikke er superbra. Jeg har valg å distansere meg litt, sier han, og forklarer årsaken:

– Når saker som skal være innad i familien, som kun angår familien, ikke forblir private... Det er vel mer det. Saker og ting som skal være private, ikke blir det, fordi mange vil mene noe om det.

Han beskriver dokumentaren som en fin måte å vise frem hvem han egentlig er, og samtidig fortelle verden at han satser på musikk. Man blir også kjent med artistens forhold til gud. Begge foreldrene er kristne, og faren jobbet som predikant.

– Det er en del av livet, som alt annet. Det er en av de hjørnestenene jeg bygger livet på. Det er like viktig som alt annet, egentlig. Derfor er det en selvfølge at det kommer med i dokumentaren, at vi kaster litt lys på det.

FAMILIE: Runar Søgaard var gift med den svenske popdronningen i flere år. Foto: Stella Pictures

Det svenske mulititalentet roser foreldrene og sier de har vært svært støttende å hver sin måte hva gjelder musikksatsningen.

«Eurovision Song Contest»-legenden Häggkvist ante ikke at sønnen ønsket å følge i hennes fotspor, så hun ble både overrasket og glad da han fortalte om debutsingelen «Exhibition».

På spørsmålet om han har hatt en normal oppvekst, svarer han «både ja og nei».

– Det har jeg jo ikke, men samtidig har jeg hatt to hjem som har kjentes normale for meg. Det som skiller er vel bare at jeg har vært litt i rampelyset, og at offentligheten vet hvem foreldrene mine er. En normal oppvekst så langt det går.

Søgaard forteller at han har sagt nei til mange TV-oppdrag og lignende, fordi han ville ha anledning til å vokse opp.

– Jeg vil kunne gjøre min egen greie og kjenne at jeg fortjener å være på den plassen jeg er. Jeg har heller jobbet i ro og latt ting ta tid. Jeg ville spille fotball og gjøre det bra, og gi ut musikk når det kjentes riktig. Jeg ville stå på egne ben.

MIKROFON: Amadeus Søgaard sier han har vært opptatt av musikk i mange år. Foto: NTB

Vurderte å skjule hvem han var

23-åringen sier det er et privilegium å kunne gi ut dokumentar og stille til intervjuer for å snakke om musikken sin.

– Jeg gikk likevel lenge og tenkte på om jeg skulle gi ut musikk under et alias for å fortsette å holde en lav profil. Til slutt tenkte jeg at jeg ikke kunne gjemme meg fra den jeg er, sier han, og fortsetter:

– Jeg ønsker å kjenne på at folk liker musikken min fordi jeg lager bra musikk, og at folk liker meg som fotballspiller fordi jeg spiller bra. Jeg vil ikke at det skal handle om hvor jeg kommer fra.

Han har beina godt plantet på jorden, og har jobbet med renhold i et musikkstudio en god stund. Det var i det musikkstudioet han til slutt fikk lov til å spille inn singelen «Exhibition».

– Det er kanskje noen som blir overrasket over at du har deltidsjobb, med så kjente foreldre?

– Det er kanskje det, men alle behøver å jobbe og tjene penger. Jeg jobbet litt i studio og kjørte ut mat. Det hadde jeg ved siden av fotballen for å få inn litt ekstra. Jeg har også jobbet ekstra med sommerjobb. For to år siden sa agenten min at jeg skulle slutte å jobbe med matlevering og heller sette meg i studio og skrive låter.