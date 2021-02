Anne Rimmen og Ailo Gaup til retten etter boligtvist

I 2018 kjøpte kjendisparet villaen som ligger på Tåsen, som de kjøpte for over 20 millioner kroner, to millioner over takst, skrev Se og Hør den gang.

Rettsak

Boligdrømmen skal nå ha bydd på utfordringer, og paret krever prisavslag. Det kommer fram i berammingen til rettssaken, som finner sted i Oslo tingrett i mai. Bakgrunnen for at paret krever prisavslag er ikke kjent.

VG omtalte saken først.

God kveld Norge har ikke lykkes i å komme i kontakt med verken Rimmen eller Gaup. Deres advokat Ketil Krohn Venås skriver i en tekstmelding at de ikke har noen kommentar på det nåværende tidspunkt.

Selger uenig



Motpartens advokat, Bjørn Fredborg Nilsen, sier derimot dette til God kveld Norge:

– Det er en ganske tradisjonell mangelssak der kjøperne mener det er mangler ved huset de har kjøpt, og som gir dem rett til prisavslag/erstatning. Selger er uenig i dette, og da har kjøperne valgt å gå rettens vei for å få dette avklart.

Det er satt av tre dager til rettssaken.

Villaen, som ble bygget i 1935, har et bruttoareal på 344 kvadratmeter, og består av fem soverom, tre bad, romslig terrasse og tre garasjer, skrev Se og Hør da boligkjøpet ble kjent.