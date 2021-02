Presset Melby om eksamen: – Målet er å finne en løsning vi alle kan leve med

Høyre er skeptisk til å avlyse eksamen for alle. KrF er i tenkeboksen. Kunnskapsminister Guri Melby fra Venstre lover en snarlig avklaring, men kan love at i hvert fall én gruppe må ta eksamen.

Noe kan kunnskapsminister Guri Melby (V) avklarer allerede nå:

Hun kommer til å prioritere privatister.

– De har ikke noe annet grunnlag for vitnemål, så de må ta eksamen. Så er det en del elever på yrkesfag som må ha eksamen for å komme seg videre. Det skal vi også legge til rette for, sier Melby til TV 2.

– Men alt annet er usikkert?

– Ja, alt annet er vi i en vurdering av, men vi kommer til å ta en beslutning så raskt det er mulig, sier kunnskapsministeren.

Høyre-skepsis til å avlyse

Høyres utdanningspolitiske talsperson, Kent Gudmundsen, ønsker å finne en løsning der ikke alle eksamener avlyses.

– Vi anerkjenner at vi er i en ekstraordinær situasjon og at vi derfor ikke kan gjennomføre alle eksamener som vanlig. Samtidig er vi urolige for at vi så tidlig i skoleåret skal forhaste oss og avlyse alt. Det må være mulig å finne en god mellomløsning, sier Gudmundsen.

Han mener Lektorlaget er en tung aktør som det er verdt å lytte til. De ønsker ikke å avlyse alle eksamener.

FORSLAG PÅ STORTINGET: Kent Gudmundsen (H) er tydelig på at Høyre på Stortinget er skeptisk til å avlyse alle eksamener. Tirsdag leverer SV et forslag om å avlyse eksamen, som har støtte fra Ap. Frp og Sp har uttalt til VG at de heller mot å støtte dette. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– De ønsker å finne en balansert løsning med noen eksamener, noe som jeg tror vil være en god løsning gitt situasjonen vi står i og at det er så tidlig på året, sier Gudmundsen.

TV 2 er kjent med at også Høyre i regjering er skeptisk til å avlyse alle eksamener.

Hovedargumentene for å forsøke å finne en mellomløsning er:

Elevenes rettssikkerhet: Elevene fortjener en uavhengig vurdering fra noen andre enn læreren som setter standpunktkarakteren.

Sikre at ikke «koronakullene» får en urettmessig fordel over tidligere kull, som skal søke om de samme studieplassene på universiteter og høyskoler.

KrF's representanter på Stortinget og i regjering, skal drøfte saken internt tirsdag.

Men etter det TV 2 forstår vektlegger KrF faglige råd fra Utdanningsdirektoratet tungt.

Og Utdanningsdirektoratet de råder regjeringen til å avlyse eksamen, kunne Framtida.no melde tirsdag i forrige uke.

– Venstre og Høyre har omtrent samme syn

– Er det uenighet blant regjeringspartiene?

– Jeg tror Venstre og Høyre har omtrent samme syn på hvilken posisjon eksamen skal ha sånn til vanlig. Så tror jeg alle ser at det er en spesielle situasjon nå der det er litt andre faktorer vi vurderer, sier Melby.

Hun er nå under hardt press fra en rekke tunge aktører som ønsker å avlyse eksamen:

Utdanningsforbundet.

Elevorganisasjonen.

KS.

Skolelederforbundet.

Og Skolenes Landsforbund.

Mandag var disse blant dem som deltok på et dialogmøte med kunnskapsministeren, og fikk fremmet sitt syn.

– Målet mitt er å finne en løsning vi alle kan leve med, sier hun.

For muntlig eksamen

Melby trekker fram flere argumenter for at eksamen er viktig.

– Det gir elevene mulighet til å vis fram kompetansen sin på en annen måten enn gjennom standpunktkarakteren. Det gir en mulighet til å få en uhildet vurdering fra en som ikke kjenner eleven. Eksamen er viktig både fordi det kan fungere som en korrigering av standpunktkarakteren, og for utviklingen av en fagprofesjonen, for å sørge for at en holder seg på noenlunde samme nivå på tvers av skoler og kommuner.

Lektorlaget er så og si alene blant organisasjonene som ikke ønsker å avlyse eksamen. De mener kvalitetssikringen av standpunktvurderingen er et viktig argument.

– Vi så at snittet på standpunktkarakteren økte da alle eksamener ble avlyst i fjor. Hvis vi da også avlyser eksamen i år, har det betydning for konkurransesituasjonen når det gjelder opptak til høyere utdanning. De som går ut nå vil da stille foran de mange som gikk ut tidligere år, sier leder av lektorlaget Rita Helgesen til TV 2.