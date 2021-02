57 smittetilfeller knyttes til ishall: – En krevende situasjon

Tre dager etter Halden ishall fikk grønt lys for å åpne dørene, har det oppstått et stor smitteutbrudd i hallen.

Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden sier til TV 2 at det nå er totalt 57 smittede knyttet til ishallen i Halden.

– Smittesituasjonen er krevende, og vi forventer flere smittede i dagene som kommer, sier Gjøsund til TV 2 mandag.

– Skikkelig leit

Smittevernansvarlig Bethina Engebretsen i ishockeyklubben Comet Bredde syns det er leit at så mange er blitt smittet i ishallen.

– 20. januar ble gitt grønt lys for at alle fra 20 år og nedover kunne få starte opp med treninger igjen. Trolig har smitteutbruddet oppstått bare tre dager etterpå, sier Engebretsen til TV 2.

Hun fikk første melding om smitte i hallen tirsdag i forrige uke. Da hun så hvor fort det spredte seg, fryktet hun at det var snakk om det muterte viruset.

– Jeg gjorde meg raskt noen tanker om det kunne være snakk om den britiske mutasjonen. Det er skikkelig leit at det har oppstått smitte hos oss, sier hun.

Engebretsen sier at de har fulgt alle retningslinjer med kohorter, god avstand og bruk av munnbind.

Fra hallen åpnet opp 20. januar til de måtte stenge dørene på grunn av smitteutbruddet 26. januar har totalt 400 personer vært innom hallen.

Omfattende arbeid

Mandag morgen opplyste Halden kommune at det var 23 nye smittetilfeller i kommunen, av disse har én person testet positivt på det muterte viruset. Vedkommende var deltager på et ishockeyarrangement i Halden 23. januar.

Kommuneoverlegen sier at hun forventer at hele utbruddet, og alle som er tilknyttet, kan ha den engelske mutasjonen.

– Det er teoretisk mulighet for at det kan være ett utbrudd i elite og ett i bredde, men vi forventer at det er engelske mutasjonen, sier Gjøsund.

Kommuneoverlegen sier at de per nå ikke har totaloversikt over hvor mange som er i karantene som følge av utbruddet, men i løpet av mandagen vil de få bedre oversikt.

– Vi har fått mange meldinger fra skoleklasser, barnehager og arbeidsplasser, så det er mange som er berørt av dette. I tillegg må vi karantenesette husstanden når det er mistanke om det muterte viruset, det gjør dette mer omfattende. Alle som var i ishallen forrige helg er satt i karantene, sier Gjøsund.

Kommuneoverlegen opplyser at av de 57 smittede knyttet til ishallen er 51 personer bosatt i Halden, mens 6 A-lagsspillere er fra Sarpsborg og Fredrikstad.

– Vi venter nå på på sekvensering fra elite. Den håper jeg vi får i dag. Vi har sendt inn ytterligere seks prøver fordelt på ulike lag. Får vi svar på den første prøven, så vet vi for alle, sier hun.

– Det sprer seg svært fort

– Det er omfattende smitteverntiltak i ishallen. Mistenker dere brudd på retningslinjene?

– Vi har ikke grunn til å tro at det har skjedd brudd. Det har vært store utbrudd i mange ishaller. Med den engelske mutasjonen er det ekstra smittsomt. Det sprer seg svært fort og lett. Nå ser vi tydelig at smitten har en helt annen spredning, sier kommuneoverlegen.

I alt 324 personer hjemmehørende i Halden har testet positivt for koronavirus.

Fra midnatt natt til mandag fikk Halden, Sarpsborg, Moss og Våler de samme strenge koronatiltakene som Nordre Follo, Oslo og Ås.