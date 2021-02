To menn dømt for Lego-svindel

To menn har fått fengselsstraff i Danmark for å over flere år ha svindlet leketøysgiganten Lego for flere millioner kroner.

De er dømt til henholdsvis to år og ni måneder og to år og seks måneders fengsel, opplyser domstolen i Kolding.

Den ene tiltalte er leder for et dansk elektrofirma, mens den andre er en Lego-ansatt. Bedrageriet foregikk ved at de to overfakturerte Lego, ifølge påtalemyndigheten. Til sammen skal de ha svindlet Lego for 17 millioner danske kroner, tilsvarende knappe 24 millioner norske kroner, mellom 2009 og 2016.

De to, som hele veien har nektet straffskyld, ble kjent skyldig i 37 av de 53 tiltalepunktene.

