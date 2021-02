– Virker panikkaktig å endre tiltakene hele tiden

Helsedirektoratet innrømmer at tiltakene er i ferd med å bli så kompliserte på Østlandet at det kan gå utover etterlevelsen. – Unødvendig komplisert, mener flere.

Grete Johansen (62) i Asker er en av mange som ønsker å forholde seg til gjeldende regler og tiltak, men syns det er frustrerende komplisert med alle endringene.

– Jeg ønsker å besøke barnebarnet mitt i Oslo, men vil ikke gjøre noe feil. Så jeg satte meg ned med kommunens sider for å finne ut av reglene, men det er jammen ikke lett å finne ut av. Det er unødvendig komplisert, sier Johansen.

Det muterte viruset dukker opp i stadig flere kommuner, noe som fører til usikkerhet rundt smittesituasjonen og innføring av en haug med nye innstramninger.

Forstår frustrasjonen

Kommunale forskrifter ble erstattet med nye, tilpassede nasjonale. Kommunene ble først delt inn i nivåer, mens i helgen fikk de ny inndeling og nye navn: «Ring 1» og «ring 2».

Både kommuneinndelingen og tiltakene skal vurderes på nytt tirsdag.

– Jeg synes det virker litt panikkaktig at det blir tatt avgjørelser som vingler, og endrer seg fra dag til dag. Det hadde vært bedre og enklere å forholde seg til om de hadde stengt helt ned en periode, sier Johansen.

62-åringen er langt fra alene om å synes det er vanskelig å følge med på hva som til en hver tid gjelder for hver kommune.

Kommuneoverlegen i Nordre Follo, som var den første kommunen i Norge som fikk påvist et utbrudd av det muterte viruset, har forståelse for at det kan være utfordrende for innbyggerne å forstå begrunnelsen for og holde seg oppdatert på alle tiltakene til enhver tid.

– Vi får mye spørsmål. Det eksempelvis fra enkeltpersoner, lag, foreninger og virksomheter. Folk virker være opptatt av å følge reglene, men henvender seg når de er usikre på om de har forstått det riktig. Det er komplisert, så det er ikke til å komme utenom, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Vil ha minst mulig endringer

Nordre Follo følger nå tiltak på lik linje med de andre kommunene i Ring 1 med unntak av at de har valgt å drifte barnehagene og skolene på rødt nivå ut uken.

– Tiltakene er på mange måter vurdert ut fra vår situasjon, så for oss oppleves de veldig gode. Samtidig har jeg forståelse for at dette er komplisert for innbyggerne. Vi gjør det vi kan for at kommunikasjonen er tydelig slik at også etterlevelsen blir så enkelt som mulig, sier Johnsen Myhrvold.

Kommunes lokale forskrift gikk ut i går, mens den nasjonale varer i to dager til. Etter planen skal de berørte kommunene i møte med helsefagekspertene tirsdag for å planlegge veien videre.

– Jeg håper for innbyggernes skyld at det kommer minst mulig endringer nå, sier kommuneoverlegen.

Hun minner om at de grunnleggende reglene, som å holde avstand, holde seg hjemme når man er syk og begrense personer man treffer, fortsatt er det som gir best effekt.

Kan ha fått fotfeste

Totalt har Nordre Follo bekreftet 73 tilfeller av det muterte viruset. De fleste ligger imidlertid tilbake i tid, og kommunen melder nå om relativt god kontroll.

– Vi har en stabil smittesituasjon, og har fått mange svar på mange analyser som var negative for den britiske mutasjonen. VVi har imidlertid nylig oppdaget et enkelttilfelle, som vi ikke har klart å spore. Spørsmålet er nå om ikke den britiske varianten allerede har fått fotfeste i Norge, sier Johnsen Myhrvold.

I kjølevannet av utbruddet i Nordre Follo, innførte også 24 andre kommuner omfattende tiltak.

– Krevende

I Halden har også den lokale forskriften blitt underordnet den nye nasjonale. Kommunen er også definert som ring 1, og er underlagt de strengeste tiltakene på Østlandet.

– Jeg har full forståelse for at mange føler at de ikke klarer å henge med i svingene når det kommer til tiltakene. Det er krevende selv for oss som jobber med dette hver eneste dag, sier kommuneoverlege Kjesti Gjøsund.

Kommunen forteller at de gjør så godt de kan med å hele tiden balansere tiltakene opp mot smittesituasjonen.

– Vi kommer nok ikke unna at vi får disse skiftningene utover vinteren og våren. Vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan for å informere, sier Gjøsund.

Halden jobber på spreng med å håndtere et større utbrudd knyttet til ishockeymiljøet. 57 personer har blitt bekreftet smittet i tilknytning til hallen.

Én person blitt bekreftet smittet av det muterte viruset, men kommuneoverlegen mistenker at hele utbruddet skyldes den britiske varianten.

Vil gjøre det enklere

Tirsdag skal FHI, Helsedirektoratet, Statsforvalteren og de berørte kommunene møtes.

Da vil de ta en vurdering på hvilket nivå de ulike kommunene bør ligge på i lys av egen smittesituasjon og situasjonen i nabokommunene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup vet ikke hvilke endringer som vil gjøres, men understreker at det helt sikkert blir behov for justeringer igjen.

– Tiltakene og inndelingen justeres stadig. Blir du ikke bekymret for at det stadig blir vanskeligere for folk å følge med på tiltakene?

– Jo, vi er bekymret for det. Derfor er vi i ferd med å lage oversikstabeller som folk kan bruke. Dette vil bli tilgjengelig på helsenorge.no etter hvert, sier Nakstad.

– Ganske komplisert

– Når tiltakene blir så kompliserte og skiftes så hyppig ut, vil ikke det få konsekvenser for hvor vidt folk etterlever tiltakene?

– Det er en fare for det, men detaljnivået er lagt inn for at tiltalene skal treffe målrettet og ikke gå ut over barn, unge og sårbare grupper i større grad enn nødvendig. Derfor blir rådene og forskriften ganske komplisert, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren minner om at dette er midlertidige tiltak som i stor grad går på nedstengning og redusert mobilitet. Derfor er det bare tiltakene i egen kommune man trenger å følge nøye med på.

– De blir oftest godt annonsert i lokale og nasjonale media, men vi forstår selvsagt at det likevel kan være forvirrende, sier Nakstad.

Forvirrende

Ås kommune opplyste søndag om at de hadde bekreftet 15 smittetilfeller av det muterte viruset.

Kommunen er en del av ring 1 og følger regjeringens tiltak. I tillegg har de valgt å holde barnehager og skoler på rødt nivå.

– Noen opplever nok tiltakene som litt forvirrende. Andre skjønner seg ikke på isolasjon eller karantene. Men stort sett opplever jeg at folk i Ås er flinke til å følge smittevernreglene, sier kommuneoverlege Sidsel Storhaug.

Hun ser alvorlig på at det muterte viruset har dukket opp i Ås og utelukker ikke at det vil bli flere smittetilfeller fremover.

Samtidig sier kommuneoverlegen at 12 av personene som er smittet av det muterte viruset allerede var ferdig med karantenen da analysene ble klare.

– De fleste smittetilfellene ligger tilbake i tid, så jeg opplever at vi har kontroll. Viruset kan dukke fort opp igjen, så vi må være ekstra forsiktige i tiden som kommer, sier hun.

Har ikke full oversikt

Nakstad forteller at smittesituasjonen med det muterte viruset på Østlandet fortsatt er uoversiktlig.

– Det er påvist tilfeller av mutert virus i flere kommuner, inkludert Oslo. Men det er for tidlig å si hvor mange av disse som er enkelttilfeller som ikke har spredd seg videre, og hvor mange som har medført videre spredning til nye smitteklynger, sier Nakstad.

Han forventer også det dukker opp nye tilfeller de neste dagene som følge av at mange prøver er sendt til analyse.

– Ikke alle disse tilfellene vil representere nyoppstått smitte, noe vil antagelig også ligge lenger tilbake i tid, sier den assisterende helsedirektøren.