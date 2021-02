Volkswagen Tiguan var i flere år en av Norges mest solgte biler. Kombinasjonen familiebilplass, 4x4 og SUV traff svært mange bilkjøpere hjemme.

Men så dreide mye av salget i denne klassen over til elektrifiserte biler, enten ladbare hybrider eller rene elbiler. Og Tiguan havnet litt i bakleksa.

Da andre generasjon kom i 2016, ble den vist i en ladbar GTE-versjon. Men denne ble droppet i siste liten. Tiguan ble tilgjengelig "bare" med bensin- eller dieselmotor.

Solid priskutt

Nå er det imidlertid klart for en større oppgradering av Tiguan og i den forbindelse en svært viktig nyhet: Nå kommer den nemlig i en ny utgave kalt eHybrid. Og det betyr ladbar hybrid-drivlinje.

Denne biltypen kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. For Tiguan betyr det et solid priskutt.

Med startpris på 408.700 kroner, blir nye eHybrid over 100.000 kroner billigere enn det som til nå har vært rimeligste Tiguan, utgaven med 2-liters dieselmotor på 150 hestekrefter. Men, det er også et men her. Den ladbare utgaven får nemlig ikke 4x4, her er det forhjulstrekk som gjelder.

Fire år ut i livsløpet har Tiguan fått en omfattende oppgradering, inkludert ny drivlinje.

245 hestekrefter

e-Hybrid-utgaven har batteripakke på 13 kWt. Rekkevidde på strøm er oppgitt til inntil 49 kilometer, etter WLTP-målemetoden.

Drivlinjen kombinerer bensinmotor på 1,4 liter med elmotor. Den såkalte systemeffekten er på 245 hk, dreiemomentet 400 Nm.

Det gir akselerasjon fra 0-100 km/h på 7,5 sekunder. Tiguan e-Hybrid kan trekke tilhenger på inntil 1.800 kilo.

Tiguan var i flere år en av Norges mest solgte SUV-er. Men de siste årene har det gått langt tråere for bilen her hjemme.

Tre versjoner

Ladbar hybrid-drivlinjen betyr at bagasjerommet minker noe. Det går ned fra 615 til 476 liter. Fortsatt er vi nok med grei margin innenfor det mange anser som tilstrekkelig familiebilplass.

Tiguan eHybrid kommer i tre utstyrsversjoner: Life, Elegance og R-Line.

Utstyr som «Front Assist» nødbremssystem, «Lane Assist» kjørefeltassistent, adaptiv cruisekontroll og full LED-lykter er standard fra basisversjonen av.

Her er prisene på Tiguan eHybrid: Life eHYBRID 6-trinns DSG: 408. 700 kroner Elegance eHYBRID 6-trinns DSG: 447.100 kroner. R-Line eHYBRID 6-trinns DSG: 462.200 kroner.

