Saftige nakkekoteletter

Oppskriften er til 4 personer.

Dette trenger du:

4 skiver svinenakke

Olje og litt smør til steking

1 hvitløksfedd

Bulgur:

250 g bulgur (kok ris om du ønsker å lage det glutenfritt)

1 sjalottløk

1 ss smør

1 ss olivenolje

Ca. 5 dl vann eller grønnsakskraft

Salt og pepper

2 ss hakket koriander

Løksaus:

50 g bacon

200 g rødløk

Bladene av 5 stilker estragon

15 ingefær

2 ss soyasaus

8 cherrytomater

3,5 dl grønnsakskraft eller kjøttkraft om du ønsker

1,5 dl vann

1 ss smør eller 1 ss olivenolje

Sitronsaft til smak

Sprø grønnsaker:

2 stk pak choy

1 søtpaprika

6 små tomater

Restegrønnsaker fra kjøleskapet

4-5 ss usaltede cashewnøtter

Slik gjør du:

Sørg for at nakkekotelettene er romtemperert. Varm en stekepanne med olje. Salte og pepre svinenakken på begge siden og brun godt i ca. 2-3 minutter på hver side. Ha i et knust hvitløksfedd og smør, øs smøret over litt før du tar kotelettene ut og lar de hvile 5-6 minutter. Ta vare på stekepannen.

Bulguren lages ved at du finhakker en sjalottløk og freser i litt smør og olivenolje. Ha i bulguren og rør om. Dekk med vann og kok opp, la det koke i noen minutter og trekk til side slik at bulguren absorberer væsken. Smak til med salt og pepper.

Kutt bacon i tynne strimler og ha i en varm jerngryte. Ha i litt olje. Rens rødløk og skiv tynt med kniv eller på mandolin.

Når baconet er stekt, ha i rødløken og stek til den «brytes» ned. Ha så i hakket ingefær, soya og tomater. La det frese noen minutter før du har på kraft og vann. Kok til løken er mør og kjør sammen i en mikser med smør eller olivenolje. Smak til med litt sitron om du vil.

Ved servering – pak choy grovt, paprika i strimler og del tomatene i to.

Stek grønnsakene raskt i smøret fra svinenakken. Ta ut hvitløksfeddet.

Ha i bulguren og varm det raskt sammen. Før servering, ha i hakket koriander.

Kutt svinenakken i skiver og anrett oppå. Ha på saus, dryss over litt cashewnøtter og server.