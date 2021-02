Flyvertinnen Jannikes (48) nye karriere overrasker: – Håper at jeg ikke får et eneste oppdrag

Jannike Mittet (48) sier at hun i «hele sitt voksne liv» jobbet som flyvertinne i British Airways.

Nå har Tønsberg-kvinnen bestemt seg for å følge hjertet, og satse på en helt annerledes karriere.

Hun og ektemannen Roy Mittet startet nylig firmaet Adjø lille venn barnebegravelser i Oslo.

– Jeg tror jeg er den første i verden som har et barnebegravelsesbyrå, eller i hvert fall er den eneste i Norge som driver med dette, sier Mittet til TV 2.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

TØFF JOBB: Jannike Mittet holder en tom barnekiste foran veteranbilen hun har bygget om til likbil. Foto: Privat

Tvillingene endret alt

Etter at hun sa opp jobben som flyvertinne, tok hun seg en salgsstilling i et legemiddelselskap.

Hun ble gravid med tvillinger, og fant fort ut at det var umulig å kombinere selgerjobben med et så travelt familieliv.

– Det er umulig å ha tvillinger og jobbe 17 timer hver dag, som jeg gjorde, sier Mittet og ler.

ET ANNET LIV: Jannike Mittet avbildet i uniform da hun jobbet i British Airways. Foto: Privat

Da Jannike Mittets farfar ble begravd, ble hun svært imponert over gravferdskonsulenten.

– Hun gjorde hele forskjellen. Det var utrolig trist, men hun gjorde begravelsen til en vakker opplevelse, og det ble en verdig avslutning. Da bestemte jeg meg for å bli gravferdskonsulent. Og sånn ble det, sier hun.

– Barn skal ikke dø

Mittet fikk seg jobb som gravferdskonsulent i Oslo, og begynte å leke med tanken på å starte for seg selv.

– Vi hadde mange barnebegravelser, og jeg fant ut at jeg hadde en styrke i det. Det ble et slags utløp for å vise ekstra omsorg. Det er jo en stor forskjell på å begrave et barn, og det å begrave en 94 år gammel bestemor, sier hun.

«Drømmen om å starte et eget begravelsesbyrå har vært der lenge. Nå følger jeg mitt kall, og om få dager er drømmen en realitet. Vi håper vi ikke får et eneste oppdrag. Barn skal ikke dø,» skrev Jannike Mittet til alle vennene sine på Facebook forrige uke.

Blir ikke rik

Mittets hverdag består nå av å møte sørgende foreldre og familier på kontoret sitt på Frogner i Oslo.

– Når man mister et barn, trenger foreldre at noen virkelig er der, genuint og hjertevarmt. De trenger en som kan hjelpe dem med å tenke. Jeg blir ikke rik av denne jobben, for å si det sånn, men det gir meg så mye hjertevarme. Jeg får gjort en forskjell, sier hun til TV 2.

Hun sier at det er svært vanskelig for alle gravferdskonsulenter å begrave et barn.

HARDT: Jannike Mittet holder en tom barnekiste foran veteranbilen. Foto: Privat

– Det er alltid tøft å se bilder av den bitte lille kisten, sier hun.

Bygget om veteranbil

Jannike Mittet har kjøpt en veteranbil fra 1959 som hun ofte bruker som likbil.

Bilen har hun gitt navnet «Lille venn», og hun sier at den er «rund i kantene og myk for sjelen».

– Jeg pratet med en liten gutt som hadde vært i begravelsen til et søsken. Han snakket bare om den lange, svarte, skumle bilen som så ut som om den kom fra en skrekkfilm. Derfor har jeg bygget om veteranbilen, hvor det er en stor og myk seng i bakrommet hvor kisten ligger trygt, sier hun.

LILLE VENN: Jannike Mittet bruker ofte denne bilen på jobb. Foto: Privat

Mistet selv barn

Mittet sier at hun ønsker at alle familier som mister et barn skal få et valg, og understreker av Nav betaler begravelsesutgiftene for alle barn under 18 år.

TØFT: Jannike Mittet sier at hun får styrke av all hjertevarmen. Foto: Privat

Jannike Mittet har selv opplevd å miste flere barn midt i svangerskapet, og hun sier at hun aldri fikk velge om hun ønsket å ta farvel eller ikke.

– Ikke alle ønsker en begravelse, men jeg ønsker at de kan bli opplyst av sykehuset om at det ikke behøver å være noe stort. Det kan være en liten stund med familie, oss i begravelsesbyrået, og kanskje en sykehusprest, hvis familien ønsker det, forteller hun.

Mittet sier at hver eneste avskjed og barnebegravelse går inn på henne.

– Hvis det ikke går inn på deg, er du ferdig i denne jobben. Men, jeg vet at jeg gjør en forskjell, og det gir meg styrke, sier hun.