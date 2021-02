Bekreftet: Ben Davies er klar for Liverpool

Liverpool har signert midtstopperen Ben Davies (25) på en langtidskontrakt. Det bekrefter klubben på Twitter.

Stopperen kommer fra Preston i Championship, og skal koste rundt 46 millioner kroner.

– Dette er en enorm mulighet. Det kom åpenbart som en liten overraskelse når det først kom på bordet, men når du først tar det innover deg er muligheten som er foran meg utrolig. Jeg vil være dum om jeg ikke gjør mest mulig ut av det og lærer av spillerne i klubben, sier Davies til Liverpools hjemmeside.

Davies vil ikle seg draktnummer 28.

– Jeg ser frem til å få spille og vise alle hva jeg er god for. Jeg er sikker på at det er mange fans og folk som ikke kjenner til meg, eller har sett meg spille. Men dette er definitivt spennende tider for meg, og jeg tror de kommer til å like å se meg spille når jeg spiller bra, sier 25-åringen.

Det ventes også at Liverpool henter inn midtstopper Ozan Kabak (20) fra Schalke 04 før fristen er ute ved midnatt.

TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad mener Davies er en fornuftig signering tatt skadene i betraktning.

– Mange har tenkt at Liverpool har trengt en ny stopper, men at de ikke henter noen de ikke vil ha. Man husker tålmodigheten deres med Virgil Van Dijk. Men når de får en så billig stopper så er det forståelig at de hopper på det.

– Mer erfaring og rutine

Wikestad har sett 25-åringen flere ganger i aksjon, og beskriver han som en midtstopper som er duellsterk og god i boksen.

– Han tilfører ikke noe mer enn at han er en frisk midtstopper som kan spille. Han gir en større bredde, og kommer inn med mer erfaring og rutine enn flere av de andre, forteller han.

Selv om Premier League-kommentatoren tror Davies fort forsvinner bak i køen når resten er skadefrie, vil han ikke kalle det et panikkjøp.

– Fire millioner pund er greit for en ok stopper. Jeg ville ikke kalle det et panikkjøp å bruke så lite penger på en spiller fra Preston. Man kunne heller sagt det om de kjøpte en stopper for 45 millioner pund, sier Wikestad.

Skadekrise

Liverpool har slitt voldsomt med skader på midtstopperplassen denne sesongen. Virgil van Dijk, Joel Matip, og Joe Gomez har alle vært lenge ute med skader. I søndagens 3-1-seier over West Ham startet midtbanespiller Jordan Henderson og Nathaniel Phillips i midtforsvaret for Liverpool.

Davies var ryktet til Celtic og Bournemouth, men endte altså opp i Liverpool.

Liverpool har to strake seire i Premier League etter en meget svak periode. De regjerende mesterne ligger på tredjeplass på tabellen bak Manchester City og Manchester United med 40 poeng etter 21 kamper spilt.