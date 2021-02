Renholdsekspert med klar oppfordring: – Dropp disse

Rengjøringsmiddel på sprayflasker er lettvint å bruke, og det finnes varianter både til bad, kjøkken og blanke overflater. Men hvor effektive er de? Sammen med renholdsekspert Lena Furuberg har TV 2 hjelper deg testet kjøkkenspray opp mot mikrofiberklut, for å se hva som rengjør best.

Slik gjorde vi testen

Både kjøkkensprayene og mikrofiberkluten fikk bryne seg på vanskelige flekker laget av majones, ketchup og syltetøy. Flekkene ble laget på en kjøkkenbenk kvelden før testen, slik at de ble ekstra tøffe.

RENHOLDSEKSPERT: Lena Furuberg gjennomførte testen. Foto: TV 2 hjelper deg.

Furuberg sprayet godt med produkt på flekkene, for så å la sprayen virke etter anvisning på flasken. Deretter ble overflaten vasket med en vanlig kjøkkenklut.

Ved test av mikrofiberkluten ble flekkene bløtgjort i vann, før Furuberg brukte en fuktig mikrofiberklut til å vaske overflaten. Deretter ble flaten tørket med en tørr mikrofiberklut.

Da den rengjorte flaten var tørr, ble det tatt en ATP-test av kjøkkenbenken. ATP-testen kan avdekke mikroorganismer som for eksempel bakterier. Den kan også måle andre organiske forbindelser som finnes i rester av ketchup, majones og syltetøy.

– Alle målinger vi får som er over 200 vil si at det ikke en rent etter rengjøring, sier Furuberg.

– Overrasket

I TV 2 hjelper degs test får Furuberg skyhøye ATP-målinger etter bruk av kjøkkensprayene. ATP-måling etter bruk av sprayen Unik Rent Kjøkken var på hele 94 301.

– Jeg må si jeg blir litt overrasket. Jeg hadde ikke trodd det her, sier Furuberg om resultatet.

DÅRLIGST UT: TV 2 hjelper deg fikk den høyeste målingen etter bruk av Unik kjøkkenspray Foto: TV 2 hjelper deg.

Produsent Norgesgruppen sier de er overrasket over resultatet.

– Våre egne tester og erfaringer tilsier at produktet fungerer bra, så det vi er litt usikre på er om det er noen ingredienser i produktet som på en eller annen måte har påvirket resultatet, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland.

Søyland sier at de nå ser nærmere på saken for å finne ut hva som kan være årsaken til resultatet.

Dette sier produsentene

Ingen av kjøkkensprayene i TV 2 hjelper degs test får en ATP-måling på under 200.

Coop sier til TV 2 hjelper deg at kjøkkenspray-produkter er tenkt å brukes til rengjøring av overflater umiddelbart når man ser søl, og ikke til svært inntørkede matrester.

– Kjøkkenspray er ikke beregnet som et desinfeksjonsmiddel, hvor ATP kan brukes som måling for rengjøring, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

Rema 1000 sier at deres produsent gikk bort fra ATP-testing på grunn av for stor usikkerhet, og at de i dag tester produktene deres med noe som kalles challenger-metoden.

– De testene har sprayen vår bestått, så vi føler oss trygge på kvaliteten, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg.

Hägg sier det er bra TV 2 gjør dem oppmerksom på testresultatet, slik at produsenten får brukt det i sitt kontinuerlige arbeid med å sikre enda bedre kvalitet på produktene sine.

Orkla, som står bak produktene fra Jif og Klar, sier det er alltid vanskelig å kommentere andres tester, uten å kjenne til detaljene.

– Både Jif og Klar er fullgode kjøkkensprayer og får helt andre resultater i standardiserte bransjetester som vi får utført hos eksterne testinstitutter. I slike tester er det helt avgjørende at testmetoden er reproduserbar, sier kommunikasjonssjef i Orkla Anne Gjemdal.

Gjemdal viser også til en lignende test gjort av TV 2 hjelper deg i 2018.

– Her viser resultatet av ATP-målingen at snittet på de samme produktene lå under 1000. Disse produktene har ikke blitt endret siden den gang, sier Gjemdal.

TV 2 hjelper deg gjorde en tredje test av rengjøringsspray i 2017, og fikk høye ATP-målinger.

Produsenten av Vital Fresh, Mirius, sier at de ikke anser TV 2 hjelper degs undersøkelse som vitenskapelig robust, og mener at metoden ikke egner seg for å måle effekten av sprayen. De har sendt TV 2 hjelper deg resultat fra egne tester som de mener viser at sprayen fjerner bakterier.

Renest med mikrofiberklut

Mikrofiberkluten var det produktet som fikk det beste resultatet i TV 2 hjelper degs test, med 2807. Heller ikke mikrofiberen ga et ATP-resultat på under 200, men målingen var likevel betydelig lavere enn ved bruk av kjøkkensprayene.

BEST: Mikrofiberkluten ga det reneste resultatet i TV 2 hjelper degs test. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Jeg vil si at det ikke er nødvendig å bruke kjøkkenspray, for vi ser jo at en vanlig mikrofiberklut og vann gir et bedre resultat, pluss at man slipper å ha kjemirester på kjøkkenbenken, sier Furuberg.

Furuberg forklarer at mikrofiberklut er effektivt fordi mikrofiberne bryter overflatespenningen i vannet, og trekker ned i flekken slik at man får med seg flekken bort.

Luften har blitt bedre

Sammen med Mycoteam har TV 2 hjelper deg også undersøkt hvor mye spraytåke som sprer seg i luften mens man bruker kjøkkensprayene. Det har lenge vært kjent at det er en kobling mellom bruk av rengjøringssprayer og økt risiko for astma.

Helsekontrollen på TV 2 gjorde i 2016 en lignende test, hvor det ble påvist høye målinger av partikler i luften etter bruk av rengjøringssprayene. I ettertid ble spraydysene på produktene endret. Det ser ut til å ha hatt god effekt, for den nye testen viser at det nå har blitt mye bedre.

– Det er lite påvirkning av inneklima, sier daglig leder hos Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen.

Han forklarer at alle sprayene gir lave mengder spraytåke.