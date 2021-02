Kuttet kontakten med mor, far og søster i 2012. Barna har fortsatt ikke møtt besteforeldrene

Et bryllup for ni år siden endret alt.

– Patrick er ikke den samme personen han pleide å være. Han er ikke lenger en bror, men en egoistisk, avskyelig fremmed. Det er hjerteskjærende.

Ordene tilhører Hannah Reed, lillesøsteren til golfstjernen Patrick Reed (30). Hun har ennå ikke møtt storebrorens to barn. Det har heller ikke foreldrene Bill og Jeannette. Et bryllup for ni år siden endret alt.

Den amerikanske golfspilleren har vært på alles lepper denne helgen. «Captain America» vant PGA-turneringen i La Jolla i California foran norske Viktor Hovland. Den store snakkisen var imidlertid noe som skjedde på lørdag.

På det tiende hullet ble Reed beskyldt for å jukse. Antydninger om juks har fulgt Reed gjennom hele karrieren. Nå fikk millioner av tv-seere se det med egne øyne. Men dommeren kjøpte Reeds forklaring. Alt skjedde etter regelboken. Ballen spratt Reeds vei. Igjen.

U.S. Open, juni 2014: Politimenn flokker seg rundt Hannah, Bill og Jeannette. De er tilskuere på U.S. Open, men er ikke ønsket. De heier på Patrick, og håper han vil møte dem. Legge konfliktene bak seg. Kanskje de også får hilse på barnebarnet Windsor Wells. Hun kom til verden noen uker tidligere. På vei til det 18. hullet blir de bedt om å forlate golfbanen.

Inspirert av Tiger

Patrick Reed bestemte seg tidlig for å bli golfspiller. Som ni-åring ble han undervist av golftreneren Peter Murphy. Murphy var en god venn av Hank Haney, treneren til Tiger Woods.

SUKSESSDUO: Tiger Woods og Hank Haney. Foto: Lenny Ignelzi

Faren og Patrick kjørte ofte til Hank Haneys ranch i McKinney, Texas. Av og til var også Tiger Woods der. Lille Patrick studerte forbildet nøye. La merke til alle små detaljer. Ni-åringen slo baller fra morgen til kveld. Enten det var snø eller steikende sol. Og apropos steikende sol: Som ti-åring begynte Patrick å bruke langbukser i turneringer. De andre ungene sverget til shorts i den steikende Texas-varmen. Men Patrick ville forberedte seg på PGA-livet. Han skulle opp og frem, koste hva det koste ville. Reed hadde en indre driv andre kunne misunne ham.

Jeg synes på en måte litt synd på ham Magnus Sveen, redaktør i Norsk Golf

I 2008 spilte Reed college-golf på University of Georgia. Han ble beskrevet som arrogant og fryktløs. Men med et utrolig talent. Han tøyde strikken så langt det var mulig å tøye den. På universitetet dukket også de første antydningene om juks opp. I boken «Slaying The Tiger» skriver Shane Ryan at Reed slo ballen lagt ut i roughen i en kvalifiseringsrunde. Da han nærmet seg stedet, fant Reed en ball som lå mye nærmere fairwayen. Da han skulle til å slå ballen, ble han konfrontert av lagkameratene. Men Reed lot som ingenting.

Oppholdet på Georgia ble kortvarig. Reed var en ensom ulv. Han ville ikke sløse bort tid på å bli kjent med andre. To alkohol-episoder bidro også til at han dro videre til Augusta.

Bryllupet

Der møtte han fire år eldre Justine Karain. Turtelduene holdt sammen i tykt og tynt. Som tidligere svømmer og fotballspiller falt jobben som caddie naturlig for Justine. I 2012 giftet paret seg. Reed var bare 22 år. Foreldrene til Patrick likte dårlig at han giftet seg så ung. Konflikten endte med at verken foreldrene eller søsteren ble invitert i bryllupet.

FANT LYKKEN MED JUSTINE: Patrick Reed kapret Justine Karain mens han gikk på Augusta. Foto: Stuart Franklin

Reed kuttet all kontakt med sin egen familie. Han brukte kun tid med Justines familie, noe han fortsatt gjør den dag i dag.

Da kona ble gravid i 2014, overtok svogeren Kessler caddie-ansvaret. Det har han fortsatt.

Den betente konflikten innad i Reed-familien toppet seg i 2016. På Facebook skrev kona Justine at svigerforeldrene «er syke og trenger hjelp». Det utløste et lengre svar fra Reeds søster Hannah. Hun kalte broren en egoistisk, avskyelig fremmed.

US Masters, april 2018: Søsteren Hannah og foreldrene Bill og Jeannette har invitert til et stort hageselskap. De bor noen få kilometer unna Augusta National Golf Club, men de er uønsket. Det har de vært siden 2012.

Patrick er i flyten. Han er i ferd med å sikre seg en grønn blazer, golfsportens mest ettertraktede plagg.

Reeds familie er samlet rundt fjernsynet. Spenningen er til å ta og føle på mens de følger de ni siste hullene. Når Patrick setter den siste putten, omfavner de hverandre. Tårene triller nedover kinnet til mamma Reed.

– Jeg kan ikke tro at sønnen min har vunnet Masters. Det er surrealistisk, sier hun.

VANT: Patrick Reed gikk til topps i Masters i 2018. Foto: David Cannon

Etter triumfen fikk Reed spørsmål om det var bittersøtt at han ikke kunne dele seieren med familien.

– Jeg er bare her for å spille golf og forsøke å vinne turneringer, svarte han.

Det har blitt flere turneringsseire for Reed etter Masters-triumfen i 2018. Og flere beskyldninger om juks.

I desember 2019 kjempet han om seieren i Hero World Challenge, men ble straffet etter juks på det 11. hullet. TV-bildene viste at Reed brukte bladet på golfkøllen til å fjerne sand på baksiden av ballen da han havnet i bunkeren. Det fikk andre golfstjerner til å reagere kraftig.

– Jeg vet ikke hva han prøvde på. Kanskje han bygget sandslott i bunkeren. Jeg har vært borte i tre måneder, men jeg kan love deg at jeg hadde merket om jeg var borti sanden, uttalte Brooks Koepka til Sirius XM's Sway Callaway den gang.

Farmers Insurance Open, januar 2021: Reed slår seg bort på det 10. hullet. Han er kjapp med å fjerne ballen. Faktisk lenge før dommeren eller markøren ser hvor den ligger.

– De sa den ikke spratt. Jeg sjekket, og jeg tror den plugget seg, sier Reed til dommeren.

– Jeg mener den plugget seg, men jeg ønsker at du skal dobbeltsjekke, fortsetter han.

En plugget ball gir fri dropp uavhengig av om du er i fairway eller rough.

Reed viser så dommeren nedslagsmerket. TV-bildene forteller en annen historie. De viser tydelig at ballen spratt. Men dommeren kjøper Reeds forklaring.

Han er beskyttet av PGA-touren Xander Schauffele

– Han kan trylle

Magnus Sveen, redaktør i Norsk Golf, er ikke overrasket over det som skjedde i helgen.

– Alle andre hadde lagt seg flate og beklaget. Juksing på den måten har ødelagt karrierer. Jeg synes på en måte litt synd på ham. Han har vært en ensom, venneløs fyr. Det kan ikke være gøy å ha det sånn. Men det virker ikke som han bryr seg, og da er det ikke synd på ham, sier Sveen.

– I golf er det ikke rom for å filme seg til straffe. Dersom det er den minste tvil om man har brutt en regel, skal man si fra og ta straffeslag. Derfor tilkaller alle andre spillere dommeren for å vurdere situasjonen. De er livredde for å gjøre feil, men også fordi det vil ta seg så dårlig ut om det ser ut som de har jukset. At Reed er så god og likevel gjør det... Det kan sammenlignes med Suarez eller Maradona, som ikke klarte å la være å bokse ballen i mål. Han klarer ikke å la være. Jeg tror det er det samme med Patrick Reed, sier Sveen.

Reeds golf-kollega Xander Schauffele forteller at det ikke akkurat prates varmt om vinneren i miljøet.

– Han gjorde alt etter regelboka ifølge dommeren og alle som sto der. Praten som går blant gutta er selvfølgelig ikke positiv, men han er beskyttet av PGA-touren. Det er alt som betyr noe, sier Schauffele til Golf Channel.

KRITISK: Xander Schauffele mener Reed blir beskyttet. Foto: Gregory Bull

Sveen er ikke overrasket over at Reed vant turneringen med fem slags margin.

– Han har en nesten udefinerbar touch. Han trener mye, men det er noen som bare har den evnen. Reed er en av verdens beste og mest følsomme spillere rundt greenen. Han kan trylle seg ut av de vanskeligste situasjoner. Han er en magiker, sier redaktøren.

– Han har stått ganske mye alene på treningsfeltet fra han var liten. Han har ikke hatt så mange venner opp gjennom årene. Han har holdt på med sitt på sin måte. Det ligger mange timer med trening bak det, fortsetter Sveen.

Kopierte Woods

Da Reed slo gjennom, var forbildet Tiger Woods ute av bildet. Utroskap og ryggplager var i ferd med å ødelegge karrieren til Woods. I glansdagene hadde Woods flere ritualer. Blant annet spilte han alltid i rødt på avsluttende runder.

I RØDT: Da Tiger Woods vant i Atlanta i 2018 - den første seieren på fem år - skjedde det selvfølgelig i rød skjorte.

I Woods-fraværet kopierte Reed tradisjonen. Helt frem til superstjernen kom tilbake. Da fikk Reed grei beskjed om å velge andre klær.

– Han er en meget spesiell fyr. Det er også kona hans. Han bryr seg åpenbart ingenting om hva folk synes om ham. Man kan si det er kjipt, men man kan også se på det som en voldsom styrke. Det er en svakhet han mangler. Han er en fryktet motspiller på grunn av det. Selv om folk hetser ham på det groveste, preller det av, avslutter Sveen.

Kilder: Golf.com, pgatour.com, OB Golf & Lifestyle