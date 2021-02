Du har tre valg – og tre måneder på å bestemme deg

Egen pensjonskonto er nå innført for 1,5 millioner nordmenn. Her er det du trenger å vite.

Fra og med mandag 1. februar 2021 har 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor fått samlet all sin innskuddspensjon på en «Egen pensjonskonto».

Tidligere har opptjent pensjonskapital hos nåværende og tidligere arbeidsgivere vært plassert på forskjellige steder, som har ført til at mange har betalt unødvendig mye for administrasjon og forvaltning.

Det har vært mulig å slå sammen pensjonskapitalbevisene, men ifølge Forbrukerrådet har få benyttet seg av denne muligheten.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen. Foto: John Trygve Tollefsen / TV 2

– Det er mange som ikke engang er klar over at de har betydelige pensjonsinnskudd fra tidligere arbeidsgivere, og at de i verste fall kan betale over seks prosent i årlige kostnader, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Disse får Egen pensjonskonto Stortinget har vedtatt at de som jobber i en bedrift med innskuddspensjon skal få samlet all sin pensjonssparing på ett sted, på en såkalt «Egen pensjonskonto». Alle som jobber, opparbeider pensjon som skal utbetales ved pensjonsalder. I tillegg til alderspensjon fra folketrygden, som alle som bor eller jobber i Norge har rett til, har arbeidstakere også krav på tjenestepensjon. For offentlig ansatte er ordningen offentlig tjenestepensjon, mens det vanligste i privat sektor er innskuddspensjon. Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver sparer en prosentandel av arbeidstakerens lønn til pensjon. For de som har jobbet hos flere arbeidsgivere, og dermed spart opp innskuddspensjon hos ulike pensjonsleverandører, kan det fort bli uoversiktlig. Derfor innfører myndighetene nå Egen pensjonskonto, hvor all oppspart pensjon fra de ulike arbeidsgiverne samles. Det er de som er i et aktivt arbeidsforhold hos en privat arbeidsgiver i dag som får Egen pensjonskonto.

Kinderegg

Leder for bedriftsmarked i Storebrand, Lars-Erik Eriksen, beskriver Egen pensjonskonto som et kinderegg for forbrukeren.

– For det første samles all pensjon fra arbeidsgivere på ett sted, som gir deg bedre oversikt over din pensjon. For det andre samles din pensjon der din arbeidsgiver har plassert din innskuddspensjon, og du får de samme betingelsene som din arbeidsgiver. Det gir deg lavere priser, og lavere priser betyr mer i pensjon, sier Eriksen til TV 2, og fortsetter:

Leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand, Lars-Erik Eriksen. Foto: Kristian Skalland Moen/Storebrand

– Til slutt får du også flere valgmuligheter, slik at det blir lettere for deg å ta grep om din pensjon.

Alle som har innskuddspensjon gjennom å jobbe i privat sektor, får automatisk Egen pensjonskonto. Du trenger ikke å gjøre noe, men Eriksen anbefaler likevel at du bruker litt tid på det.

– Du bør logge deg inn på Norsk Pensjon i dag eller en gang de nærmeste dagene. Der vil du se prisbetingelser på den nye avtalen din, slik at du vet hva du skal sammenligne med om du blir kontaktet av leverandører som vil flytte på din pensjon.

Tre valg

Det er de som er i et aktivt arbeidsforhold hos en privat arbeidsgiver i dag som får Egen pensjonskonto.

– Det betyr at det er mange som ikke omfattes av ordningen. I så fall må du ta aktive grep selv for å sørge for at gebyrene på pensjonsmidlene ikke blir for høye, forklarer Finansportalen, en tjeneste fra Forbrukerrådet.

Dersom du er en av de 1,5 millioner nordmenn som har fått egen pensjonskonto, har du tre valg:

1. Du kan la være å gjøre noe. Pensjonskapitalbevisene dine vil dermed bli samlet automatisk hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør, med betingelsene du får der.

2. Du kan selv velge en pensjonsleverandør. Her kan du sammenligne de ulike leverandørene og velge den med best betingelser for deg. Dersom du ønsker å ha Egen pensjonskonto hos et annet selskap, må du ta direkte kontakt med det aktuelle selskapet.

3. Du kan reservere deg mot at dine pensjonskapitalbevis samles på ett sted. Dette gjør du ved å gå inn på norskpensjon.no/reservasjon.

Hva du bør gjøre

For å kunne ta et valg om hva du skal gjøre, anbefaler Forbrukerrådet at du logger deg inn hos Norsk Pensjon. Der kan du se hvilken leverandør din pensjon automatisk vil samles hos, og hvilket forvaltningsgebyr du må betale der.

Du kan også se saldo og detaljer på andre pensjonskapitalbevis. Disse vil automatisk få samme forvaltningsgebyr som du har hos din nåværende arbeidsgivers leverandør, dersom du ikke foretar deg noe.

Hos Finansportalen kan du sammenligne betingelsene du får hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør med andre selskaper.

– I oversikten på Finansportalen finner du alle selskapene du kan velge som selvvalgt leverandør av Egen pensjonskonto. Her fremgår det hvilke gebyrer som gjelder for de enkelte selskapene, og du kan dermed sammenlikne disse med forvaltningsgebyrene som gjelder hos arbeidsgivers leverandør av Egen pensjonskonto, skriver Forbrukerrådet.

Tre måneders frist

Gjennom opplysningene du får fra Norsk Pensjon og Finansportalen, kan du ta det valget som vil gi deg mest i pensjon.

Fristen for om du vil reservere deg mot at alle dine pensjonskapitalbevis skal samles på ett sted, er satt til 1. mai 2021. Du har dermed tre måneder på å bestemme deg.

Uansett om du velger å bli hos arbeidstakers pensjonsleverandør eller velge en annen selv, oppfordrer Forbrukerrådet til å samtidig vurdere hvor stor del av din pensjon som er satt i aksjer. Dette kan du selv justere hos din pensjonsleverandør.

– Har du lang tid igjen til pensjonsalder, vil det som regel være en fordel å ha en relativt høy aksjeandel i porteføljen. Dette vil sikre at du får med den meravkastningen som aksjemarkedet gir, sammenliknet med helt trygge renteplasseringer, forklarer Forbrukerrådet.

For de som skal spare lenge, anbefaler Forbrukerrådet å velge et globalt aksjefond. For de som ikke skal spare så lenge, kan det være lurt å justere pensjonssparingen til en lavere aksjeandel, og dermed ta mindre risiko.