Vaksineprodusenten med ambisiøst løfte før oppvaskmøtet

Mandag ettermiddag møter Tysklands regjeringssjef Angela Merkel en rekke delstatstopper for å diskutere hvordan koronavaksineringene skal gjøres bedre fremover.

Vaksineprodusentene deltar

I likhet med situasjonen i Norge diskuteres farten vaksineringen skjer på og uavklarte vaksinemengder også i Tyskland, og det er én gruppe som deltar på det tyske vaksinemøtet det er knyttet store forventinger til: vaksineprodusentene, som har sendt sine representanter.

STILLER KRAV: Peter Altmaier, finansminister i Tyskland, har tatt til orde for å gå rettens vei om EU-landene ikke får flere vaksiner. Foto: Pool

Åpner for russisk vaksine

Fredag ga EU-kommisjonen klarsignal til den tredje koronavaksinen, da fra selskapet AstraZeneca, som EU samtidig er i en heftig krangel med.

Tysklands finansminister Peter Altmaier har fortalt at landet er klar til å ta rettslige skritt om vaksineprodusentene ikke leverer etter avtalen. Uttalelsen til avisen Die Welt i etterkant av at AstraZeneca meldte at de kun kunne levere omtrent en fjerdedel av vaksinene EU var forespeilet.

– Det viser seg at selskapene ikke har respekt for sine forpliktelser. Vi kommer til å vurdere de rettslige konsekvensene av det, uttalte han i helgen.

AstraZeneca har tidligere uttalt at årsaken til deres problemer er produksjonsproblemer ved europeiske fabrikker, og har på samme tid ikke ønsket å bruke vaksiner produsert i Storbritannia i resten av Europa.

Det synes Tyskland lite om. Brussel har implisitt anklaget AstraZeneca for å gi Storbritannia fortrinnsrett ved levering av vaksinen, på bekostning av EU.

– Ingen selskap kan favorisere et annet land over EU, uttalte Altmaier tidligere.

Ser mot Russland

Hans kollega, helseminister Jens Spahn, har uttalt at de er åpne or å ta i bruk både russiske og kinesiske vaksiner for å få opp farten.

SKEPSIS: Det var bred faglig skepsis til den russiske Sputnik-vaksinen da den ble kunngjort i midten av april, ettersom den ikke hadde gått gjennom testing i stor skala. Foto: Alexander Ermochenko

Russland har uttalt at EU har mulighet til å kapre nok doser til å vaksinere 50 millioner personer med Sputnik-vaksinen i andre kvartal, og en søknad er allerede sendt til EUs legemiddeltilsyn.

Fra tidligere av er vaksinen til Pfizer-Biontech og Moderna godkjent for bruk i EU.

Vil levere mer

Mandag morgen skriver den tyske avisen Die Zeit at Pfizer-Biontech har kommet med en respons i forkant av det viktige møtet: de ønsker å levere ytterligere vaksiner.

– I andre kvartal kan vi levere opp mot 75 millioner ekstra vaksinedoser til EU, sier Sierk Poetting i selskapet i en uttalelse, sier han.

Samtidig forteller selskapet at de har ambisjoner om å lage to milliarder doser i løpet av 2021. Pfizer har i likhet med AstraZeneca også meldt om produksjonskrøll i Europa tidligere i år, men har ifølge den tyske avisen fått produksjonsbistand fra tre selskaper den siste tiden.