Nå blir det mareritt-priser på strøm — men ett sted slipper unna

Ekstra kaldt vær gir ekstra høye strømpriser. I dag vil prisen i enkelte timer hoppe fra 50 øre til over to kroner per kilowatt.

Allerede mellom klokken åtte og ni mandag morgen hoppet strømprisene fra søndagens 50,43 øre, til 2,08 kroner, ifølge strømbørsen Nord Pool. Til sammenligning var prisen 2 øre per kWh på Østlandet 15. november i fjor.

Det siste året har nordmenn opplevd å skulle betale unormalt lite for strømmen. Men i løpet av januar endret ble det betydelig kaldere vær, og dermed steg også strømprisene kraftig.

Det må man vende seg til de kommende vintermånedene, skal vi tro analysesjefen i analyseselskapet Volue Insigt.

Fra å betale rekordlave strømpriser på under ti øre per kWh i fjor, har blant annet vinterkulden gjort at strømprisen gjør et enormt hopp mandag.

— De høye strømprisene skyldes først og fremst den lave temperaturen og lite vind, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue Insight til TV 2.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseslskapet Volue Insigt Foto: Wattsight

Økende forbruk

Over flere år har det vært en underliggende forbruksvekst i Norge, der man opplever en stadig digitalisering og en økning av elbiler, ifølge analysesjefen.

Han sier at kombinasjonen av nordmenns økende forbruk og den begrensede vinden, er underliggende faktorer til at strømprisene forandrer seg så kraftig.

Men det at prisene gjør et så stort hopp i morgentimene og ettermiddagstimene, sier han avhenger av andre ting:

— Akkurat på morgenen rundt klokka åtte, står folk gjerne opp og lager frokost, mens på ettermiddagen rundt klokken fem begynner folk å lage middag. Og fordi det blir mørkere, skrur man på alle lysene, sier Lilleholt.

Billigst i Kristiansand

I de fleste deler av landet vil prisene nå en topp på rundt 2,08 kroner i dag. Men i Kristiansand er prisen betydelig lavere, og kan nå en topp på rundt 60 øre.

Grunnen til at strømmen er så mye lavere på Sørlandet, er ifølge Lilleholt både at temperaturen er noe lavere. Men også at de importerer strøm fra Tyskland, der de har lavere strømpriser.

SKILLER SEG UT: Strømprisene i Kristiansandsområdet skiller seg ut fra resten av landet, blant annet fordi de får importert strøm fra Tyskland. Prisene her er EUR per KwH. Foto: Nord Pool

Fordi det er meldt kaldt vær halvannen måned frem i tid, vil man først få oppleve de snillere strømprisene utpå våren.

Utover egenprodusert strøm, får resten av landet hjelp fra Sverige, Finland og Baltikum. Derav også de høyere prisene.

— Når det blir ekstremt kaldt, er man avhengig av reservekraft. Det betyr at systemet som bygges i fremtiden, bør være noe som kan starte veldig raskt. For eksempel ved hjelp av gassturbiner og byggekabler, sier Lilleholt.

Billigst om natten

Skal man få billigst strøm, kan det prismessig være lurt å dra nytte av den om natten, da den her er omtrent en femtedel av toppen, ifølge analysesjefen.

— Er det store prishoppet noe man også vil se tendenser til fremover?

— Ja, så lenge temperaturene er så lave som det er meldt fremover — og det også er begrenset vind, sier han, og fortsetter:

— Men det er mange kombinasjoner som må slå til. Når vinden er borte, har man behov for en stor produksjon av vann. Selv om vi har masse vann i magasinene, ser vi en knapphet i produksjonen. Derfor importerer man nå masse kraft fra andre land, og er derfor mer avhengig av disse.

Han legger til at gjennomsnittsprisen er på et høyt nivå nå, men de mer ekstreme prisene er knyttet til enkelte timer i løpet av døgnet når forbruket er ekstra høyt.

Fra kjernekraft til vindkraft

Knappheten i produksjonen har ifølge Lilleholt en sammenheng med det grønne skiftet, fordi man går bort fra å bruke kjernekraft til å bruke vindkraft, og da trengs det fleksibilitet.

Selv om prisendringen kan oppleves som stor, er det ifølge analysesjefen langt fra det man så for elleve år siden i 2010.

— Det er ikke noe tvil om at strømregningen i januar og februar er noe helt annet enn i fjor. Men ser man ti år tilbake, så man jevnt og trutt dette innsalget av priser, da det også var oftere enda lavere temperaturer, sier Lilleholt.