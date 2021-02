Thomas Felberg trakk seg rett før siste tvekamp: – Helt umulig

Søndag var det klart for sesongens siste tvekamp på Farmen kjendis, der slaget skulle stå om den siste plassen i finaleuken.

Den kampen ble det derimot ikke noe av, ettersom musiker og programleder Thomas Felberg (49) kastet inn håndkleet like før kampstart mot idrettsbefal Lasse Løkken Matberg (35).

Han ville ikke gjennomføre tvekampen i tautrekking.

– Det er jo helt umulig. Det er som å putte en lettvektsbokser opp i en tungvektsbokser-match, og du vet jo utfallet av det. Han er over hundre kilo og 197 cm høy. Jeg er 70 kilo og 183 cm, sier Felberg på telefon med TV 2.

– Det hadde vært gøy å gjøre en konkurranse hvor man fikk måle sin egen styrke, men når du har en rasende okse ved siden av et vakkert lite føll, så blir det liksom for dumt. Så jeg trakk meg, sier han videre.

TVEKAMPKJEMPER: Thomas Felberg (t.h) valgte Lasse Løkken Matberg som motstander. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Felberg ønsket heller å gi Matberg det han kaller en «ynkelig walkover», enn å bli dradd gjennom tautrekkingsringen.

– Jeg orker ikke å stå der som en flat pinne i en John Cleese-sketsj for at han skal vise sin maskulinitet. Derfor ga jeg ham heller et langt ansikt og en ynkelig walkover.

I stedet for tvekamp ble det dermed dramatikk på Tinget i form av ordkrig og laber stemning mellom flere av deltakerne.

TRAKK SEG: Thomas Felberg (t.h) valgte å trekke seg rett før konkurransen skulle starte. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Valgte sin største konkurrent

Etter tradisjonelle Farmen-regler er det den som blir valgt til andrekjempe som får bestemme hvilken gren det skal konkurreres i.

Førstekjempe Felberg hadde i utgangspunktet fire mannlige konkurrenter å velge mellom som sin motstander. Til slutt gikk han for sin største fysiske konkurrent, Matberg, og begrunnet det noe oppsiktsvekkende valget med flere årsaker.

– Jeg begynte å føle litt på savnet av ungene, også tenkte jeg: Nå er jeg førstekjempe, la oss lage litt gøy ut av det. Så velger jeg den største og sterkeste, også ser vi hva som skjer, sier Felberg, som samtidig forteller at han overså én ting.

– Kanskje jeg overvurderte det litt, for den største og sterkeste kan jo da velge den vanskeligste og sterkeste grenen, og det var jo det som skjedde. Og da tenkte jeg: Da drar jeg heller hjem.

Musikeren innrømte at en allianse med radioprofil Espen Thoresen (62) og kunstner Öde Spildo Nerdrum (25) gjorde at han ikke kunne velge dem. I tillegg unnet han komiker Terje Sporsem (44) å få oppleve markedet.

Byttet tvekamp-gren i siste sekund

Under valget la Felberg til at han håpet Matberg ville velge en gren de to kunne ha en noenlunde rettferdig kamp i.

Det ønsket var Matberg i utgangspunktet innstilt på å etterkomme, og stemningen var god da de to skulle ro ut til hver sin kjempehytte.

På selve kampdagen snudde humøret til idrettsbefalen derimot raskt, da han oppdaget at Felberg hadde ulovlig besøk av tre andre deltakere som hadde rodd ut til førstekjempehytten på morgenkvisten.

IRRITERT: Matberg ble irritert da Felberg valgte å trosse regler og ha besøk på førstekjempehytta. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ta saging, men jeg tenkte at hvis det er slik det skal være, så får han ta konsekvensene for sine egne handlinger. I stedet for å gjøre noe på Thomas sine premisser, så skal jeg vise han en tvekamp med mening, sier Matberg da TV 2 ringer han.

Dermed bestemte 35-åringen seg for å snu på flisa i siste sekund, og han valgte i stedet en gren han var åpenlyst overlegen i – nemlig tautrekking.

– At de dro ut på besøk, vekte i noe i meg. Det tente meg på alle pluggene. Da valgte jeg det jeg var flinkest i. Så kunne det også være et signal til resten som tok følge, at konkurranseinstinktet til Lasse har våknet til live. Og et lite preventivt signal til de som faktisk besøkte ham, forteller Matberg.

Da Felberg valgte å trekke seg rett før tvekampen, ble Matberg paff.

– Jeg ble helt satt ut da han valgte å trekke seg. Jeg var klar til kamp, innrømmer Matberg.

DÅRLIG STEMNING: Lasse Løkken Matberg likte dårlig at Felberg hadde hatt ulovlig besøk på førstekjempehytta før tvekampen, og valgte derfor å bytte gren. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Urettferdig

Felberg er skuffet over at idrettsbefalen valgte å bytte til en gren han hadde en fysisk fordel i, etter det ulovlige besøket på kjempehytta.

SKUFFET: Felberg hadde håpet at Matberg ville velge en annen tvekamp-gren. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Jeg synes kanskje det var litt urettferdig. Han hadde sikkert slått meg uansett, men jeg hadde håpet at det skulle være noe som var litt mer gøy for meg. Han la jo også til grunn at det var tre rakkerunger som snek seg ut til meg og fikk kaffe av meg i dag tidlig, uten at jeg visste det. Det hadde han tatt veldig ille opp, så han straffet meg for noen andres bøll, sier musikeren.

Felberg sier at besøket kun var en uskyldig ting mellom gode venner.

– Lasse ble paranoid og overreagerte, men da ble han stående lang i maska. Det ble ikke noen maskulin seier på han, gitt. Han fikk heller litt kjeft av de andre, sier Felberg, som er fornøyd med egen innsats i realityprogrammet.

– Jeg er egentlig fornøyd, altså. Jeg har opplevd alt jeg trenger her på Farmen kjendis, og er storfornøyd og går ut med hevet hode.



Fant brev på kjempehytta

Felberg fikk ekstra kjærlighet for urtehagen på gården, og han brukte mye tid på å holde den i stand. Oppholdet ble derimot ikke bare fredfullt for den prateglade musikeren fra Oslo, som havnet i hardt vær med flere av de andre deltakerne under oppholdet.

Det ble særlig rabalder da storbonde Sølje Bergman valgte ham til førstekjempe. Felberg følte at storbonden og tidligere utslåtte deltaker, Signy Fardal, hadde hatt en plan om å få ham ut, noe Bergman avviste.

Musikeren følte deretter at teorien hans ble styrket på førstekjempehytta, etter å ha funnet et brev fra Fardal med navnet sitt på.

– Det lå et brev til førstekjempen på førstekjempehytta, til meg fra Signy. Det betyr jo at noen har snakket med Signy om at jeg skal være førstekjempe. Så det er klart når Sølje sitter med mandatet til å gjøre meg til førstekjempe og jeg har hatt magefølelsen helt siden hun ble storbonde at nå blir det min tur neste gang, så gratulerer jeg min egen magefølelse med at jeg hadde helt rett, sier Felberg og legger til:

– Kunne hun ikke bare sagt at hun ville ha meg ut da? Men det er helt greit, altså. Jeg bærer ikke noe nag.

TV 2 har snakket med avsenderen av brevet, som i likhet med Bergman avviser at det har vært en allianse inne i bildet.

– Han fløy vel i flint over det brevet jeg etterlot til han. Jeg hadde ikke avtalt noe med Sølje, annet enn at jeg hadde sagt at jeg håpet Eli Kari ikke ble valgt, fordi jeg unte henne en plass i finaleuken. Men vi hadde ingen avtale. Jeg skrev brevet og la det igjen fordi jeg synes det var hans tur, sier Signy Fardal til TV 2.

Tror det vil bli mer konflikter

Til tross for diskusjonene på gården mener Felberg at han ikke ville ha gjort noe annerledes.

– Jeg angrer egentlig ikke på så mye. Jeg føler jeg har gjort det beste jeg kunne, og spillet angrer jeg ikke på, for det er jo en del av det å være her. Det er jo gøy. Det er sånn det skal være på Farmen, det skal være litt intriger og baksnakking, det skal være litt «få han ut, få henne ut», så jeg angrer egentlig ikke på noen ting. Også håper jeg at seerne heller ikke mener at jeg burde angre på noe, sier han.

I tirsdagens episode starter finaleuken på Farmen kjendis, og til slutt vil én deltaker stå igjen som vinneren og eieren av en ny bil.

De som fortsatt er igjen på gården er Eli Kari Gjengedal (49), Terje Sporsem (44), Espen Thoresen (62), Anniken Jørgensen (24), Kine Olsen (26), Öde Spildo Nerdrum (25), Lasse Matberg (35) og Sølje Bergman (45).

Felberg tror det kan bli en tøff finaleuke.

– Nå er det masse konflikter. Det er blitt alle mot alle. Alle er slitne, det er litt småkrangling og gutta føler litt på en konspirasjon om at jentene har holdt sammen for å skli gjennom. Så jeg føler at det kan bli en konfliktfylt siste uke, og at det kan bli stygt her og der, sier han og avslutter:

– Jeg kjenner litt på gullrushet og gullfeberen i hodene på de andre, og det falt meg egentlig litt dårlig. Så jeg er fornøyd med å gå ut nå, så får de andre jage etter seieren.

