Susanne (31) leier ut leiligheten på én betingelse – nå ringes hun ned av «hele» Facebook

– Det har jo tatt fullstendig av, dette her, sier 31-åringen fra Tromsdalen til TV 2 og ler.

Fredag la hun ut en boligannonse på Facebook som har gått viralt.

«Har du husdyr og problemer me å få dæ hybelleilighet? Frykt ikke! Her e hybelleiligheta før dæ!,» starter annonsen.

Nordlys omtalte saken først.

SKRIVEHJELP: Susanne Kristiansens bror Steffen Kristiansen skrev annonsen som har gått viralt. Foto: Privat

Problemet er løst

I annonsen står det at Susanne Kristiansen leier ut den 40 kvadratmeter store leiligheten sin til de som har dyr.

Prisen er 8500 kroner i måneden, pluss strøm.

«Hærligheta inkl TV signal og Internett... Strømmen e så steike dyr før tida at den må du nesten sponse sjøl! Ligg for øvrig mellom 200 og 500kr, kommer ann på om nordlyset eller midnattsola vekke dæ om mårran,» står det i annonsen.

Den helt spesielle annonsen, som ble lagt ut på Facebook-siden til Dyrebeskyttelsen i Tromsø, blir delt hyppig av dyreelskere.

– Det var broren min, som er veldig kreativ, som skrev teksten for meg. Jeg slet med å få leie ut leiligheten, men nå er jo det problemet løst. Jeg er så utrolig glad i dyr, og har selv slitt med å få leie på grunn av dyrene mine. Nå vil jeg leie ut til noen som har husdyr, sier hun.

«Boplassen ligg i de mest sentrale strøk midt i Tromsdalen... Alt av bussforbindelse og gåtura i fri mark du bare kan drømme om! Nevnte æ husdyr? Under 1 prosentpromille av markedet godtar det.. Her e d nesten ei oppfordring om å ha hund, katt, hamster, gullfisk eller skilpadde... (kom med forslag),» står det i annonsen.

HYBEL: Et bilde av kjøkkenet i hybelleiligheten i Tromsdalen. Foto: Privat

Måtte kvitte seg med kanin

– Det er så mange som tar kontakt og sier at de er glade for at slike som meg finnes. Det er så mange som ikke får leie bare fordi de har en hund eller en katt, sier Kristiansen.

Hun forteller at da hun var yngre, hadde hun store problemer med å få leie fordi hun hadde hund og kanin.

– Det endte faktisk med at jeg måtte kvitte meg med kaninen min for å få leid meg noe. Utleiere skylder på slitasje og sier at dyr sliter på leilighetene, men slitasje oppstår jo uansett, sier hun.

Siden hun la ut annonsen, har mange interesserte tatt kontakt.

Bare siden fredag har hun hatt tre visninger, og hun har avtalt to ytterligere visninger denne uka.

– Jeg tror at folk som er like glade i dyr som meg blir glade for at det finnes muligheter for å få leie seg en leilighet, sier Kristiansen til TV 2.



Gullfisker og marsvin

I annonsen har Steffen Kristiansen tatt seg frihet til å beskrive søsteren:

«Huseieren e no så som så... Veldig grei og like å ha ting på steill! Men jækla trivelig! (Om du e skikkelig grei så får du sikkert ett glass vin om du kjede dæ en fredags kveld!)»

Susanne Kristiansen sier at hun er sosial og omgjengelig, og at hun er klar for å ta imot alle dyrene som hennes neste leieboer har.

– Leiligheten er ikke kjempestor, men jeg har blitt kontaktet av folk med alt i fra hund og katt, til hamster, marsvin og gullfisk. Så lenge det er plass i leiligheten, går det helt fint, sier hun.