Har du alltid hatt lyst på en bil som gjør at du kan få med deg absolutt hele start-11-eren på fotballaget? Hvis du er spillende trener, har Kia laget løsningen for deg.

Dette er en såkalt minivan, eller stor flerbruksbil. Det er fire seterader – inkludert mulighet for tre personer i forsetene.

Resultatet blir en noe uvanlig 3-3-3-2-formasjon, om vi skal fortsette å bruke fotball-sjargongen.

Bilen til Kia, som heter Carnival Minivan, er tilgjengelig blant annet i USA. Og siden det ikke er snakk om noen tradisjonell minibuss, kreves det noen smarte praktiske løsninger for å sikre tilgang til alle seteradene.

Hvis ikke setene er i bruk, er det seriøst mye plass i en Kia Carnival.

Praktisk

Hjemme i Korea har Carnival Minivan vært på markedet helt siden 1998. Men den nyeste utgaven tar kaka når det kommer til både design, praktisk nytte og plass.

Det er nemlig ikke bare slik at du kan få med 11 personer. Både andre og tredje seterad er justerbare. Og to av de 11 setene kan fungere både som sete og bord med koppholdere. På videoen er de midterste setene uten nakkestøtte, men det skal være mulig å sette på.

Ryggvinkelen på alle setene, bortsett fra de to bakerste, kan justeres og setene på rad og tre kan skyves fram og tilbake. Du kan også folde ryggen på framsetene og setene på andre seterad helt ned. Slik at du kan ligge. Andre seterad kan dessuten snus, slik at du sitter mot hverandre. Det er bare å være kreativ!

Sånn kan man også sitte i en Kia Carnival.

Ikke til Norge

Nye Carnival kommer på markedet til våren, men er altså ikke planlagt i Norge. Noe av forklaringen på det, er nok motoren. Her er det en ikke akkurat avgiftsvennlig 3,5-liters bensinmotor.

Den største modellen vi kan få hendene på fra Kia i Norge er SUV-en Sorento. Den har opptil sju seter, og er straks tilgjengelig som ladbar hybrid. Og det er ikke akkurat snaut med plass, her heller. Sjuseteren har 809 liter til rådighet med to seterader. Med syv seter i bruk, er bagasjerommet på 175 liter.

Med en startpris på 599.000 kroner, er det en bil som plutselig kan bli interessant for mange.

