Fotballryktene: – Liverpool på desperat jakt etter stopper

To midtstoppere kan være på vei inn portene på Anfield. Her er dagens fotballrykter!

Det er Deadline day i Fotball-Europa, og flere klubber jakter desperat etter nye signeringer.

Følg Deadline Day i TV 2s livesenter fortløpende med nyheter og chat med eksperter.

Ifølge Sky Sports ønsker Liverpool å forsterke ytterlige på stopperplass. De har forhørt seg med Marseille om å signere Duje Ćaleta-Car (24).

Dette vil komme i tillegg til Prestons Ben Davies (25), som kan bli bekreftet når som helst. Han vil koste Liverpool rundt 23 millioner kroner.

Independent melder at Mauricio Pochettino vil signere Sergio Ramos (34) i sommer. Real Madrid-stopperens kontrakt går ut i sommer, og kan være på flyttefot.

Dani Ceballos, som er på lån fra Real Madrid til Arsenal, sier at Ramos helst vil avslutte karriere i den spanske hovedstaden. En overgang vil uansett ikke skje før til sommeren.

Lancashire Telegraph melder at Burnley ønsker å signere Joshua King (29) på deadline day. Lønnskravene til King skal imidlertid være et hinder i veien.

Det har versert rykter om at Christian Eriksen (28) skulle returnere til Tottenham etter bare ett år i Inter. Nå skriver Sky Sports at dansken ser ut til å bli i Milano for å spille en viktig rolle resten av sesongen.

Leicester ønsker å signere Watfords Nathaniel Chalobah (26) på deadline day, skriver Leicester Mercury.

I tillegg vil revene gjøre et fremstøt for Arsenals Ainsley Maitland-Niles. De får kamp fra både Southampton West Bromwich og Newcastle, melder The Mirror.

RB Leipzigs stoppertalent Dayot Upamecano (22) har etter sigende valget mellom å signere for enten to engelske toppklubber eller Bayern Munchen i sommer, melder Mail.

En annen het franskmann er Tanguy Ndombele. Hans lagkamerat på landslaget Kylian Mbappé har prøvd å overtale Tottenham-spilleren til å dra til PSG, skriver Goal.

Ifølge Express and Star vil West Bromwich signere både Celta Vigos Okay Yokuslu (26) og Tottenhams Japhet Tanganga (21) på Deadline day.

Newcastle vil prøve å signere Leicster Hamza Choudhury (23) på lån ut sesongen, skriver Chronicle.

Watford er i dialog med Newcastle om en låneavtale for Matty Longstaff (20), rapporterer Football Insider.

Glenn Murray (37), som er på lån til Watford fra Brighton, er forventet å gå permanent til Nottingham Forest, skriver Argus.