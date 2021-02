Fem av Trumps riksrett-advokater trakk seg – nå er to nye på plass

Andre uken i februar stilles Donald Trump for riksrett, tiltalt for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar.

Lederen for Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell fikk gjennom at riksrettssakens dato skulle forskyves, slik at Trump og hans team skulle få tid til å bygge opp et forsvar. Trump og hans team har de siste ukene vært travelt opptatt med dette.

Men lørdag kollapset hele forsvarsteamet hans da fem av advokatene trakk seg. Ifølge CNN var en av grunnene til at advokatene forlot Trump, at han ville at de skulle fokusere på valgfusk, og ikke det juridiske rundt å stille en tidligere president for riksrett.

Advokat-svingdør

Da fikk Trump og hans apparat det travelt med å finne noen som kunne steppe inn. Søndag utnevnte Donald Trump to advokater, som skal ta del i den tidligere presidentens riksrett-team.

De to advokatene er David Schoen fra Alabama og den tidligere påtaleadvokaten Bruce Castor.

– Det er en ære å få representere den 45. presidenten, Donald Trump og USAs grunnlov, sier Schoen i en presseuttalelse.

Republikanere og Trump-medarbeidere har gjort det klart at de kommer til å argumentere for at rettssaken ikke er gyldig siden Trump ikke lenger er president.

Juridiske eksperter sier ifølge AP at det ikke til hinder for å føre Trump for riksrett, selv om han har forlatt Det hvite hus.

Gode nyheter for Trump

Tirsdag forrige uke stemte Senatet over hvorvidt de skulle forkaste riksrettssaken mot Donald Trump. 45 av 100 senatorer, alle republikanere, stemte for å forkaste saken. Det var ikke nok til å stoppe riksretten, men avstemningen var likevel godt nytt for Donald Trump.

Om den avgåtte presidenten skal felles i riksrettssaken, må 67 senatorer stemme for å finne ham skyldig. Det betyr at de 50 demokratene i Senatet er avhengig av støtte fra 17 republikanere.

Når bare fem republikanere stemte for å i det hele tatt avholde riksrettssaken, virker det svært usannsynlig at presidenten blir dømt.