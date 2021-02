Aung San Suu Kyi anholdt av militæret

Fredsprisvinneren Aung San Suu Kyis politiske parti NLD vant valget i Myanmar med klar margin i november 2020. Valget var det andre demokratiske valget i landet etter 59 år med militærdiktatur.

Mandag skulle landets nye nasjonalforsamling tre sammen for første gang, men slik blir det ikke.

Partileder Aung San Suu Kyi, landets president Win Nyunt og flere regjeringsmedlemmer er anholdt, ifølge en talsmann for Suu Kyis parti NLD.

De ble anholdt tidlig mandag morgen, opplyser partiets talsmann Myo Nyunt via telefon til Reuters. Ifølge TV 2 sine kilder fant de sted rundt klokken 23.30 norsk tid.

– Jeg vil be folk om å ikke svare på dette med å gjøre noe overilt, og jeg ønsker at folk handler i henhold til loven, sa Nyunt, og la til at også han regner med å bli innbrakt.

Soldater i gatene

De siste ukene har landets mektige militære påstått at valget var preget av omfattende fusk, og landets mektigste person, hærsjef Min Aung Hlaing, utelukket ikke muligheten for at hæren kan ta makten.

Ifølge BBC var det soldater i gatene i hovedstaden Naypyitaw og i landets største by Yangon mandag morgen. I hovedstaden er telefon- og internettforbindelse kuttet, melder kanalen.

– Med situasjonen som vi ser utspiller seg nå, må vi anta at hæren gjennomfører et kupp, sier NLD-talsperson, Myo Nyunt.

Soldater har også oppsøkt boligene til lederne i landets regioner og fraktet dem bort, ifølge familiemedlemmer.

MYANMAR: Ifølge TV 2s kilde er dette et bilde av en aktivist som ble pågrepet i natt. Foto: Privat

FN, USA og EU sendte advarsel

Frykten for kuppforsøk førte til advarsler fra verdenssamfunnet. FN, EU, USA og flere andre land advarte forrige uke om fare for kupp i Myanmar og de oppfordret hæren til å overholde demokratiske spilleregler.

FNs generalsekretær António Guterres var dypt bekymret.

– Han oppfordrer alle aktører til å avstå fra enhver form for tilskyndelse eller provokasjon, og til å vise lederskap, samt holde seg til demokratiske normer og respektere utfallet av valget, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

Lørdag forsikret hæren at den skulle love å overholde grunnloven.

Saken oppdateres.