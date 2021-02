Bodø/Glimt trekker seg fra forhandlingene om overgang for Junker

I en pressemelding bekrefter Bodø/Glimt at de har trukket seg fra forhandlingene om en overgang for Kasper Junker til den tyrkiske klubben Kayserispor. Klubben begrunner det med dårlige erfaringer i tilsvarende saker.

Det skriver klubben i en pressemelding sent søndag kveld.

– Det har de siste dagene vært mye oppmerksomhet rundt en mulig overgang for Kasper Junker fra FK Bodø/Glimt til tyrkisk klubb. Tilbudet som kom fra klubben var på et tilfredsstillende nivå rent økonomisk, men en overgangsavtale skal også ha et innhold og en struktur som klubben kan akseptere. Spesielt gjelder dette tilstrekkelig sikkerhet for at overgangssummen blir betalt, og at overgangen er rammet inn i en kjent og normal struktur, skriver klubben i pressemeldingen.

– Bodø/Glimt har i løpet av de siste 5 årene hatt dårlige erfaringer i tilsvarende overgangssaker, noe som gjør at klubben har et særlig behov for at overgangene er sikret med nødvendige garantier og har en forutsigbar struktur, står det videre.

Daglig leder Frode Thomassen sier følgende i pressemeldingen:

– Vi er selvfølgelig skuffet over at det ikke har vært mulig å få på plass en overgang innenfor den tiden som har vært til rådighet, og da særlig fordi de økonomiske rammene var tilfredsstillende, og at dette var noe Kasper selv ønsket.

Kayserispor la tidligere denne uken inn et bud på 25 millioner kroner for Junker. Dansken skal være svært lysten på å forlate Bodø, og dersom en overgang ikke materialiserer seg, er 26-åringen lite lysten på å returnere.

Overgangsvinduet stenger natt til 2. februar.