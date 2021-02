– Spillerne viste at de lider

Etter tapet for Liverpool pekte José Mourinho på enkeltspillere. Det gjorde han ikke etter et nytt nederlag mot Brighton.

Tottenham gikk på sitt andre strake tap da de ble slått 1-0 av Brighton søndag. Etter kampen sa José Mourinho at spillerne så preget ut på banen.

– Spillerne viste meg at de er preget etter skuffende resultater og to strake tap. De viste at de lider, men de prøvde å kjempe mot den tristheten, om jeg kan si det på den måten. De prøvde, så jeg har ingenting negativt å si om dem, sa Tottenham-manageren til Sky Sports.

På de siste ni ligakampene har Spurs tatt ni poeng med fire tap, tre uavgjort og to seire.

– De ser veldig dårlige ut for øyeblikket og de har ikke flyt. Tidligere i sesongen scoret de mye, spesielt med Kane og Son, og de scoret ofte tidlig i kampene. Det vant de mange poeng på, men siden det har de sett ut som de har tapt rytmen sin, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

– Prestasjonene har gått nedover

Tottenham ligger på en foreløpig sjetteplass i Premier League med 33 poeng. Foran dem er West Ham med 35 poeng, mens Leicester på fjerdeplass har 39 poeng. Elleve poeng skiller Tottenham og ligaleder Manchester City.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener det er grunn til bekymring i Tottenham-leiren.

– Fortsetter det som dette, kommer de ikke til å havne blant topp fire. Én ting er resultatene, men prestasjonene har gått gradvis nedover. I starten av sesongen fikk de lov til å ligge mye defensivt, kontre med Son og Kane og lyktes enormt med det, sier han og legger til:

– Etter hvert så er det sånn at når et lag har suksess, vil motstanderen tenke at de må bruke masse fokus på å hindre dem i å være gode. Jeg tror, uten at jeg husker alle kampene til Tottenham utenat, så har motstanderen blitt mer og mer opptatt av å stoppe den delen av spillet til Tottenham.

Mener det er bekymringsverdig

Myhre mener det haster å få orden på situasjonen for Mourinho og Tottenham.

– Motstanderne har begynt å ta vesentlig mer hensyn, i tillegg til at de har hatt en formdump. Men det har vi sett med andre. Liverpool har akkurat kommet ut av det og snudde mot Tottenham for to kamper siden. Manchester United og Manchester City startet dårlig, så vi skal ikke avskrive Tottenham som er inne i sin dårlige periode nå, mener han, men påpeker:

– Hvis den dårlige perioden blir veldig mye lenger, er det bekymringsverdig. De må finne ut av dette nå, og det må de sannsynligvis gjøre uten Harry Kane. Det er bekymringsfullt.