Innfører kraftige tiltak i flere Østfold-kommuner

Som følge av at det er et utbrudd av det muterte britiske viruset i Halden innføres det kraftige tiltak i flere kommuner.

Helseminister Bent Høie opplyser på en pressekonferanse søndag kveld at Halden og Sarpsborg er lagt til i listen over «ring 1», som er de kommunene som har de strengeste tiltakene.

Fredrikstad og Hvaler går nå under «ring 2», som har de nest strengeste tiltakene.

Tiltakene trer i kraft fra midnatt og varer fram til 10. februar i første omgang.

– Dette balanserer i våre øyne hensynet til smittevern og andre samfunnsmessige behov på en god måte. Fredrikstad kommune ønsket å bli omfattet av den nasjonal forskriften, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i en pressemelding på kommunen sine nettsider søndag kveld.

– Vi er klar over at dette kommer brått på, men vi er nødt til å reagere raskt for å forsøke å slå ned den smittsomme virusvarianten, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg kommune.

Ring 1 og ring 2-kommuner Ring 1: Sarpsborg (ny) Halden (ny) Nordre Follo Oslo Ås Moss (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar, men er i ring 1 inntil videre) Våler (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar, men er i ring 1 inntil videre) Vestby (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar) Nesodden (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar) Frogn (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar) Indre Østfold (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar) Enebakk (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar) Ring 2: Fredrikstad (ny) Hvaler (ny) Asker Bærum Lillestrøm Lunner Lørenskog Nittedal Rælingen Følgende kommuner er allerede i ring 2, og vil fortsette å være det inntil videre: Indre Østfold Skiptvet Rakkestad Råde Marker (planlagt å utgå fra ring 2 fra og med 3. februar) Tiltakene gjelder i første omgang til og med 10. februar.

Stenger skoler

Halden opplyser i en pressemelding søndag kveld at det er en uoversiktelig smittestuasjon i kommunen.

Det muterte britiske viruset er påvist i flere Østfold-kommuner. Utbruddet knyttes til et ishockeyarrangement i Halden forrige helg.

Tiltak i ring 1-kommuner Rødt nivå i skoler og barnehager

Digital undervisning ved videregående skoler og høyere utdanning

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Alle butikker og varehus skal være stengt, med unntak av blant annet matbutikker, apotek og Vinmonopolet

Serveringssteder skal holdes stengt

Treningssentre er stengt Se flere tiltak her.

I samarbeid med Folkehelseinstituttet har kommuneoverlegen i Halden besluttet at barnehager og grunnskolen skal holde stengt mandag og tirsdag den kommende uka.

Barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får et tilbud under stengingen, opplyser kommunen.

Ytterligere avklaringer og informasjon vil komme de neste to dagene.

Minst 30 tilfeller

Så langt er det muterte viruset påvist i Halden og Sarpsborg ved ett tilfelle hver.

Tiltak i ring 2-kommuner Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler

Rødt nivå i videregående skoler

Digital undervisning i høyere utdanning

Ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne (20 år og eldre).

Påbud om hjemmekontor

I varehus og kjøpesentre skal butikker holdes stengt, med unntak av blant annet matbutikker, apotek og serveringssteder.

Treningssentre skal holdes stengt Se flere tiltak her.

Også i Moss er det muterte viruset oppdaget.

Minst 30 personer er smittet i Østfold i forbindelse med et koronautbrudd. Ifølge FHI regner de med at alle disse er smittet med den muterte varianten.

Det muterte viruset som har sitt opphav fra Storbritannia, er mer smittsomt, rundt 40 til 70 prosent, men det gir ikke mer alvorlig sykdom.

Tre av de 30 som foreløpig er bekreftet smittet i utbruddet, bor i Sarpsborg, tre bor i Fredrikstad og resten bor i Halden.