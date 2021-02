To personer omkom i trafikkulykke i Tromsø

To personer omkom i en frontkollisjon på E8 i Tromsø kommune søndag kveld. En person er flydd til sykehus med ukjent skadeomfang.

Søndag kveld rykket nødetatene ut til en front mot front kollisjon i Lavangsdalen Tromsø.

– Det er snakk om en alvorlig ulykke. Det er totalt seks personer og tre forskjellige biler som har vært involvert, sier operasjonsleder Christian Andersen.

Ulykken skjedde i 19-tiden og det ble satt i gang livreddende førstehjelp da nødetatene ankom ulykkesstedet.

Klokken 20.49 skriver politiet at to personer er bekreftet omkommet etter ulykken. Politiet jobber nå med å varsle de pårørende.

Undersøker åstedet

En mann i 20-årene ble sendt til UNN Tromsø med ambulansehelikopter. Sykehuset opplyser at mannen har moderate skader, men er stabil.

To andre involverte ble behandlet på legevakta.



Bilene har frontkollidert, og politiet gjør nå undersøkelser på åstedet.

– Det er for tidlig å slå fast hva som har skjedd, men mye tyder på at den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt, sier Andersen.

Ulykkesbelastet vei

Vitner sier til Nordlys at ulykken skjedde ikke langt fra der fem personer omkom i en trafikkulykke i januar 2011.

E8 i Lavangsdalen er innfartsveien til Tromsø og har tidligere blitt omtalt som «dødsveien» på grunn av en rekke alvorlige ulykker.

For å sikre veien bedre har det blitt satt opp midtdelere på store deler av strekningen. Arbeidet har foregått i flere år og kostet over 275 millioner kroner. Det er derimot ikke satt opp midtdeler langs hele strekningen på E8.