FHI om Østfold-utbruddet: Forventer at alle er smittet med mutert virus

Minst 30 personer er smittet i Østfold i forbindelse med et koronautbrudd. Folkehelseinstituttet regner med at alle disse er smittet med den muterte virusvarianten.

Det muterte viruset er påvist i flere Østfold-kommuner. Utbruddet knyttes til en ishockeykamp forrige helg.

Kommunene som er berørt, har nå bedt regjeringen om å innføre lokale koronatiltak.

Så langt er det muterte viruset påvist i Halden og Sarpsborg ved ett tilfelle hver.

Personen fra Halden som er bekreftet smittet deltok på et ishockeyarrangement lørdag 23. januar.

Foreløpig har 30 personer med tilknytning til ishockeymiljøet fått påvist koronasmitte.

– Vi forventer at alle som ble smittet i ishallen i Halden forrige lørdag, er smittet med den engelske virusvarianten, sier overlege Peder Aavitsland i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Han sier at de regner med å få det bekreftet de nærmeste dagene.

Vurderer strengere tiltak

Det muterte viruset som har sitt opphav fra Storbritannia, er mer smittsomt, rundt 40 til 70 prosent, men det gir ikke mer alvorlig sykdom.

Tre av de 30 som foreløpig er bekreftet smittet i utbruddet, bor i Sarpsborg, tre bor i Fredrikstad og resten bor i Halden.

– Allerede er flere hundre personer i karantene i Halden, så det er ikke sikkert at det blir så veldig mye mer smitte av det utbruddet, sier Aavitsland.

– Vil det bli nødvendig å innføre strengere tiltak i de rammede kommunene?

– Det kan være tilfeller man ikke har oppdaget enda, derfor vurderes det nå sterkt om ikke Halden, Sarpsborg og Fredrikstad må innføre noen strengere tiltak i tiden fremover til vi er sikker på at vi har helt kontroll på utbruddet, sier han.

Vil ha kontroll foreløpig

Aavitsland sier at utbruddet ikke er overraskende fordi den muterte varianten er mer smittsom.

Han forklarer at når de oppdager slike utbrudd, går de ekstra hardt til verks for å stoppe det.

– Vi ønsker ikke at varianten skal få fotfeste for tidlig. Vi ønsker å utsette det lengst mulig fordi varianten er mer smittsom og vanskeligere å holde under kontroll, sier Aavitsland og fortsetter:

– Vi ønsker å få den under kontroll inntil vi har vaksinert risikogruppene.

Overlegen sier at de regner med det ikke er mulig å holde virusvarianten under kontroll på sikt, men at det er mulig å forsinke det.

Foreløpig er det på Østlandet hvor flest tilfeller av det muterte viruset er oppdaget i Norge.

Flere tiltak

Ordfører Anne-Kari Holm i Halden kommune sier at de må regne med ytterligere nedstenging i kommunen.

– Jeg ser for meg samme regime som det var i Nordre Follo, sier Holm til TV 2.

Helseminister Bent Høie (H) sier at de jobber søndag kveld med å vurdere hvilke tiltak som skal innføres i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og områdene i rundt.

Han sier at folk må regne med at det kan komme tiltak allerede søndag kveld. Han ber folk følge med.