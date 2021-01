Salah-dobbel i ny Liverpool-opptur: – De har tenkt å være med på leken

West Ham - Liverpool 1-3 (0-0)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst!

Saken oppdateres med reaksjoner.

Liverpool gjorde jobben mot West Ham og tok enda en viktig trepoenger . Det betyr at den regjerende ligamesteren nå ligger på en tredjeplass i Premier League. De er ett poeng bak Manchester United på andreplass, og fire poeng bak ligaleder Manchester City, som har én kamp mindre spilt.

Kontrollerte kampen

Liverpool-spillerne styrte kampen i den første omgangen, men slet med å skape sjanser mot et dyptliggende West Ham. Etter pause var gjestene fra Merseyside langt farligere og i det 57. spilleminutt satt den for Mohamed Salah som sendte ballen i venstre kryss.

Ti minutter senere var 2-0 et faktum på en kontring etter en West Ham-corner. Xherdan Shaqiri sendte en presis pasning til Salah inne i boksen, og egypteren tuppet ballen forbi keeper Lukasz Fabianski.

Seks minutter før slutt økte Georginio Wijnaldum til 3-0 etter et lekkert Liverpool-angrep.

– For en fotball fra Liverpool! Dette er et statement fra de regjerende mesterne, de har tenkt å være med på leken, utbryter TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Craig Dawson fikk pyntet på resultatet da han reduserte til 1-3 etter en corner tre minutter før slutt, men nærmere kom ikke vertene på London Stadium.

Misfornøyd med bytte – så snudde alt

Like før Salah sendte Liverpool i ledelsen ble James Milner tatt av banen. Han var åpenbart misfornøyd med byttet og TV-bildene viste Klopp som forklarte Milner bakgrunnen for avgjørelsen.

Curtis Jones kom inn og bare noen sekunder etter bygget innbytteren opp for angrepet som endte i Liverpools første scoring. Da løp en smilende Milner til Klopp og og de to jublet sammen.

– Du står som manager, har litt vondt i magen, og må prøve å forklare en av de mest trofaste spillerne dine at de ikke får være med å leke lenger, for nå må det skje noe her. Så får du den responsen etterpå, og den som jubler mest er Milner. Det er herlige bilder. Det var vendepunktet i kampen, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Origi ut med skade

Drøye ti minutter før slutt ble Divock Origi liggende på gressmatten med en smell. Han ble byttet ut like etterpå og Alex Oxlade-Chamberlain kom inn. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig Origi sin skade er.

Philips fra start – ny stopper på vei

Med Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joël Matip og Fabinho på skadelisten, dannet Jordan Henderson og Nathaniel Philips Liverpools stopperpar mot West Ham. Men ifølge The Telegraph og Daily Malil nærmer Liverpool seg å signere den 25 år gamle midtstopperen Ben Davies fra Championship-laget Preston. Han vil koste om lag 23 millioner kroner. Overgangsvinduet stenger sent mandag kveld.

Sadio Mané var ikke i Liverpools tropp søndag på grunn av skade, men manager Jürgen Klopp kunne før kampen informere om at det ikke er noen alvorlig eller langvarig skade.