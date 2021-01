Danmark verdensmestere etter finaleseier mot Solbergs Sverige

Danmark - Sverige 26-24 (13-13)

Glenn Solberg ledet Sverige til en sensasjonell VM-finale, men i kampen om gullet var den svenske festen over.

Danmark vant finalen i Kairo 26-24.

– Jeg føler vi hadde muligheten. Vi spilte oss frem til mange gode muligheter også, men det var veldig små marginer. Det er i hvert fall sånn det føles rett etter kamp, sier Solberg til TV3.

Niklas Landin sto fantastisk i Danmark-målet og reddet 41 prosent av skuddene fra Solbergs gutter.

– Det betyr utrolig mye. Vi fant noen krefter vi ikke trodde at vi hadde. Det har noen hektiske døgn, sier Landin til dansk TV 2 om VM-triumfen.

VEGGEN: Niklas Landin sto fantastisk i Danmarks mål. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Dermed forsvarte Danmark VM-gullet for to år siden, og slo knallhardt tilbake etter EM-exiten i gruppespillet i fjor.

– Dette betyr fantastisk mye, spesielt med tanke på skuffelsen i 2020. Det er fint for laget og meg personlig at vi kan forsvare VM-gullet, sier Danmarks landslagssjef Nikolaj Jakobsen til dansk TV 2.

Sverige under norsk ledelse tok sin første VM-medalje 2001.

– Danmark er verdens beste lag. Det er bare å gratulere dem, men vi hadde sjansen til å vinne. I andre omgang fikk vi ikke opp kontringsfarten, og så har de Niklas, som gjorde fantastiske redninger, sier Sverige-stjernen Jim Gottfridsson til TV6, gjengitt av Aftonbladet.

Lagene fulgte hverandre som skygger i første omgang. Danmark ledet på det meste med 8-6 i en løpet av en seksminuttersperiode Sverige ikke scoret mål.

Sverige var også oppe i et par tomålsledelsen like før pause, men med to danske scoringer på rappen like før pause sto det 13-13 midtveis.

Det var like jevnt lenge i andre omgang, men det siste kvarteret med en gnistrende Niklas Landin i Danmark-målet og et fantastisk innhopp av Jacob Holm knep danskene seieren.

– Vi lot Danmark komme litt lett til i andre omgang. Det er selvfølgelig rett etter kampen man evaluerer sånn, men Jacob Holm fikk vel tre-fire på rad, og det burde vi justert tidligere. Og så gjorde Landin en god kamp igjen, sier Sveriges landslagssjef Glenn Solberg til TV3.

De norske håndballguttas overmenn i kvartfinalen, Spania, tok VM-bronse etter å ha slått Frankrike 35-29 tidligere på dagen.