– Tøyer strikken for hver sesong

Søndag fortalte TV 2 at 23 av 153 deltakere i fem sesonger av «Paradise Hotel» og to sesonger av «Ex on the Beach» er straffedømt.

TV 2 har også spurt en rekke tidligere realitydeltakere i de to programmene, som har til felles at de har mange unge seere og at mange tidligere deltakere blir store profiler i sosiale medier etter innspillingen, om deres erfaringer fra deltakelsen.

I en undersøkelse 127 tidligere deltakere har svart på, beskriver flere miljøet mange blir en del av etter innspilling som preget av hard festing og rus.

Programleder Mads Hansen har en rekke ganger kritisert tidligere realitydeltakere og influencere for å være dårlige forbilder.

Han er ikke overrasket over resultatene i TV 2s funn.

– Det er masse folk som gjør dumme ting. Problemet her er at de blir satt i en situasjon der de er i fokus og når ut til langt flere, sier han.

– Og det er kanskje ikke en vinner-formel for å unngå rusrelatert kriminalitet at mange av dem som deltar, reiser på turnéer der de fester minst fem dager i uken i etterkant av innspillingen.

– Tøyer strikken

Hansen mener deltakerne som får mest oppmerksomhet etter innspilling, særlig har én ting til felles:

– De som har lav impulskontroll, tenker lite over konsekvenser og gjør dumme ting, er de som lager best TV. Det er de som får oppmerksomhet og blir populære i etterkant. Da er det også de som blir premissleverandører for de som melder seg på neste sesong, sier han.

Programlederen mener både TV-produsentene og deltakerne tøyer strikken lengre og lengre for hver sesong.

– Man skal helst toppe fjorårets sesong og være enda litt drøyere. Og når stikken tøyes lengre enn før, tar man kanskje inn de kandidatene psykologene egentlig anbefalte at man ventet med. Det er da det begynner å bli skummelt, sier han.

– Hvis en deltaker har trekant et år, vil gjerne de som er med neste år ha femkant. Så skal du toppe det igjen.

– Forskjell på vold og råkjøring

Kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery har vært kritisk til at TV 2 ikke har kartlagt straffehistorikken til deltakerne i blant annet «Farmen», som Hansen er programleder for.

– To minutter med Google viser at det finnes sesonger av kjendisversjonene av «Farmen» og «Torpet» i løpet av det siste året med langt høyere prosentandel straffedømte, sa hun til TV 2 søndag.

Programdirektør Kathrine Haldorsen i TV 2 svarte slik på spørsmål om hvordan TV 2 jobber med utvelgelse av deltakere til kanalens realityproduksjoner:

«TV 2 har tydelige rutiner på castingprosessene i våre programmer. Det kan også ligge forskjellige vurderinger til grunn for utvelgelsen, avhengig av programformat. TV 2 ikke bare anerkjenner, men er selvsagt tilhenger av rettssamfunnet. TV 2 vurderer individuelt ut fra hvem som er målgruppene for de forskjellige programmene våre.»

Hansen sier at han ikke kjenner til hvordan produksjonsselskapet som lager Farmen har jobbet med deltakernes straffehistorikk, men han synes generelt det er vanskelig å trekke en linje for hva som burde diskvalifisere for TV-deltakelse.

– Folk som er dømt for noe, har også rett på en ny sjanse. Men det er forskjell på en volds- eller narkotikadom og en dom for råkjøring, sier han.