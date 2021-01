Bodø Nu: Her forlater Junker Bodø – tvinger gjennom overgang

Kasper Junker reiser til Oslo for å tvinge gjennom en overgang bort fra Bodø/Glimt. Det skriver Bodø Nu.

– Ingen kommentar, sier Junker til Bodø Nu på Bodø Lufthavn.

Den tyrkiske klubben Kayserispor la tidligere denne uken inn et bud på 25 millioner kroner for 26-åringen.

Bodø Nu sier at verken Junker eller agenten har fått tilbakemelding fra Bodø/Glimt på budet fra Tyrkia.

– Jeg vet ikke hvor Kasper er til enhver tid, skriver daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen i en tekstmelding til TV 2.

– Har han sagt til dere at han skal ut og fly?

– Hjelpe meg! Hvis du skal til Svolvær, Oslo...what ever...forteller du det til alle på jobb? Jeg aner ikke om han er på fly, buss, tog eller i senga si, svarer Thomassen.

Dansken skal være svært lysten på å forlate Bodø, og dersom en overgang ikke materialiserer seg, er 26-åringen lite lysten på å returnere.

Overgangsvinduet stenger natt til 2. februar.

Junker rykket nylig ut i VG og ga uttrykk for frustrasjon over at Glimt ikke ville selge ham til Crotone i Serie A for 15 millioner kroner.

– Avtalen var at jeg skulle komme til Bodø, få ut potensialet mitt, og så skulle jeg videre. De sa at «hvis du scorer 20 mål, så sender vi deg avsted». Jeg scoret 27 mål. Det var på grunn av den lovnaden at jeg syntes Glimt var interessant. Jeg skulle opp, levere, boom, så er det videre. Det har nærmest vært hele min motivasjon for å gjøre det så godt. Nå tenker jeg «for faen, hvordan motiverer jeg meg til neste sesong hvis det bare er tomme ord?», sa Junker til VG.

Og tidligere denne uken var stortalentet Sebastian Tounekti (18) svært misfornøyd med at Glimt hadde avvist et bud på 5 millioner kroner fra Groningen.

– Det er skuffende å oppleve at klubben ikke ønsker å diskutere en løsning, slik at Sebastians drøm kan gå i oppfyllelse. I dette tilfellet er det en utenlandsk klubb som ønsker å forhandle, men vi opplever at Glimt ikke engang svarer seriøst på henvendelsene eller tar det seriøst, sa ungguttens agent Imad El Hammichi til TV 2.