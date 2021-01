Slik svarer hun på kritikken

Berit Kjøll får flengende kritikk for sin taushet etter at granskningsrapporten om tidligere skiskytterpresident, Anders Besseberg ble kjent på torsdag. Nå svarer hun.

Johan Kaggestad er lite imponert over at Idrettspresident, Berit Kjøll valgte å ikke kommentere den omfattende rapporten med grove beskyldninger rettet mot Anders Besseberg torsdag.

– Jeg synes det er feigt for jeg synes norske idrettsledere bør stå frem og si at: "Her er det dokumentasjon, her er det en grundig gjennomarbeidet rapport som er sterk i sin konklusjon." Da er det er betimelig at norske idrettsledere står frem og sier at den type lederskap vil vi ha oss frabedt i norsk toppidrett. Det hadde jeg forventet. Jeg er skuffet over at det ikke har skjedd, skriver Kaggestad i en kommentar.

– Det minner litt om strutsen. Vi er veldig opptatt av å bevare omdømmet til idretten og da stikker man hodet i sanden og håper at det går over. Jeg kaller det den verste lederskandalen i norsk idrett noensinne, følger han opp.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Idrettspresident, Berit Kjøll etter at rapporten ble kjent. Idrettsforbundet publiserte selv en pressemelding hvor de understreket at de ikke ønsket å kommentere saken før den var ferdig etterforsket. Da TV 2 presentere henne for kritikken fra Johan Kaggestad på lørdag ønsket hun allikevel å stille.

Slik svarer Kjøll på kritikken:

– Jeg har enda til gode å bli beskyldt for å være både struts og feig. Så jeg får bare forholde meg til at noen ønsker å si det, sier Berit Kjøll til TV 2 søndag.

– Rollen min er å være tydelig og ta avstand fra den type anklager som kom frem i denne rapporten. Men jeg ønsket å sette meg inn i rapporten før jeg kom på banen og kommenterte. Det var det svaret som ble gitt til dere da rapporten kom på torsdag.

I NIFs pressemelding torsdag kom det fram at de ikke ønsket å kommentere saken før den var ferdig etterforsket.

– Det gikk på korrupsjonsbiten. Det gikk ikke på anklagene som kom frem i rapporten. Vi fikk en henvendelse torsdag. Jeg ønsket å sette meg inn i rapportens hovedanklager. Det har vi gjort.

– Nordmenn er ikke noe bedre enn andre

På torsdag ble en 220 sider lang granskningsrapport offentliggjort av en uavhengig granskningskommisjon.

I to år har de etterforsket beskyldninger om dopingsvindel og korrupsjon i det internasjonale forbundet. Funnene er knusende for tidligere skiskytterpresident, Anders Besseberg.

Rapporten viser blant annet at Besseberg skal ha beskyttet russiske interesser, han skal ha hindret en dopingetterforskning og russerne skal ha kjøpt støtte med prostituerte og eksklusive jaktturer. Han skal blant annet ha mottatt en klokke til en verdi av 200.000 kroner som en personlig gave. Han skal ha hindret etterforskning av en sprøyte for bloddoping som ble funnet ved et verdenscupstevne i 2015 i tillegg til flere andre alvorlige forhold.

– Man var veldig tidlig på ballen når man så den kollektive dopingen av russerne, men når det plutselig er en av våre egne som har misbrukt sin stilling i aller høyeste grad, da er vi veldig tilbakeholdne. Nordmenn er ikke noe bedre enn andre. Det beklager jeg å si, skriver Kaggestad.

Etterforsket av økokrim

Korrupsjonsanklagene har i lengre tid vært etterforsket av økokrim i Norge og i Sveits. Men i tillegg til korrupsjonsanklagene har rapporten funnet flere grove etiske brudd på idrettens regelverk.

– Det som er avdekket i rapporten er hvordan man har operert. Dette er ting vi tar sterk avstand fra. Jeg skal ikke dømme noen, men vi må få konklusjonen i etterforskningen som skal skje, sier Kjøll.

Rapporten ble kjent på torsdag og betegnes av mange som et av de største skandalene i norsk idretts historie.

– Vi ser at det har vært veldig mye av de samme tilstandene i andre internasjonale forbund også. Det er veldig uheldig at det har sittet en nordmann ved roret i Det Internasjonale Skiskytterforbundet. Men jeg må presisere at det ikke har falt noen dom i saken. Så nå må økokrim og IBU ta rapporten og ettergå dette i forhold til det regelverket de har. Så vil man lande på noen konklusjoner som vi her hjemme må forholde oss til, sier Kjøll.

Og legger til:

– Jeg har bedt om en juridisk betenkning som vi får presentert på tirsdag. I forhold til om det er ting i de anklagene i rapporten som vi allerede nå skal ta noe initiativ overfor. Dette må vi diskutere videre med idrettsstyret. Vi har idrettens domsutvalg som er et utmerket organ. Her må den juridiske betenkingen gi oss råd i forhold til hva og om vi skal løfte dette på nåværende tidspunkt, eller etter det har falt en dom i saken.