Mutert virus påvist i flere kommuner – varsler strengere tiltak

Det er påvist nye tilfeller av mutert virus i flere Østfold-kommuner. FHI frykter at flere er smittet og regjeringen er beredt til å innføre inngripende tiltak.

Folkehelseinstituttet melder at de har påvist den engelske virusvarianten hos en person fra Halden.

Vedkommende var deltaker på et ishockeyarrangement i Halden 23. januar.

– Det er nå bekreftet at den engelske varianten av koronaviruset er påvist i ishockeymiljøet i Halden, skriver kommunen i en pressemelding.

Totalt har 30 personer med tilknytning til ishockeymiljøet fått påvist koronasmitte. FHI undersøker nå flere prøver fra dette smitteutbruddet, og forventer at flere viser den samme virusvarianten.

Helseminister Bent Høie sier at det kan bli aktuelt med nedstenging.

BEREDT: Regjeringen sier at det kan bli aktuelt med en lignende nedstigning som i Nordre Follo. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Regjeringen er beredt til å ta beslutninger raskt hvis det er nødvendig og ønskelig å innføre tilsvarende tiltak som vi har hatt i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo, sier Høie.

Varsler nye tiltak

Halden kommune vurderer nå strengere tiltak for å få kontroll på smitten.

– Det vil bli behov for å justere koronatiltakene i Halden som følge av denne utviklingen. Det vil Halden kommune jobbe med gjennom søndagen i samarbeid med FHI, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Kommunen skal søndag ettermiddag møte FHI og Statsforvalteren for å avklare nivå og bredde på tiltakene som kommer.

– Det vil blant annet bli gjort vurderinger knyttet til skoler og barnehager, men også andre samfunnsområder, skriver kommunen i en pressemelding.

Flere kommuner berørt

Halden kommune er i tett kontakt med nabokommunene Sarpsborg og Fredrikstad som også er berørt av smitteutbruddet.

Ett tilfelle av mutert virus er påvist i Sarpsborg. Kommunen skriver på sine nettsider at minst 11 personer i Sarpsborg kan være smittet i dette utbruddet.

Det jobbes nå med utbredt smittesporing og testing.

TESTSENTER: I Sarpsborg blir en rekke nærkontakter testet, Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er ikke overraskende at det muterte britiske koronaviruset nå også er påvist i Sarpsborg. Nå jobber vi med å få en best mulig oversikt, sier virksomhetsleder helse i Sarpsborg kommune, Karianne Jenseg Bergman.

Fredrikstad kommune er også berørt av utbruddet i ishockey-miljøet. 31. januar er det påvist ti nye smittetilfeller i Fredrikstad. Tre av tilfellene er knyttet til utbrudd i hockeyklubben Comet.

Tidligere er to andre tilfeller knyttet til utbruddet.

– Svært alvorlig utvikling

Halden kommune ser alvorlig på situasjonen og er bekymret for at flere i ishockey-miljøet kan være smittet.

– Fordi denne varianten smitter så lett, er det en svært alvorlig utvikling at det er avdekket mutert virus i Halden, sier kommuneoverlege Kjersti Gjørsund.

Det er en person på ishockey laget Comet Bredde som er smittet av den muterte virusvarianten. Prøvesvar fra Comet Elite er foreløpig ikke mottatt.

– Flere prøver vil fortløpende bli analysert på tilsvarende måte og det er ventet at flere av prøvene viser den engelske virusvarianten, skriver kommunen.

For å begrense smitte til eldre og sårbare er alle sykehjem stengt for besøk. I tillegg ber kommunen innbyggerne om å unngå kontakt med andre enn sine nærmeste.

Tre tilfeller i Moss

På sine nettsider opplyser kommunen at de lørdag kveld fikk bekreftet at tre koronasmittede i Moss i har blitt smittet av den muterte varianten av viruset i januar.

– Selv om vi skulle ønske vi slapp unna, så er det ikke uventet at det muterte koronaviruset nå også er bekreftet i Moss. Smittekobling til utbruddet i Nordre Follo er nettopp grunnen til vi mistenkte mutert virus og til at vi fortsatt har veldig strenge restriksjoner i Moss, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Moss kommune opplyser at de jobber for å få bedre oversikt over eventuell spredning av det muterte viruset i Moss.

Over 180 tilfeller nasjonalt

Så langt er 183 tilfeller av den britiske mutasjonen påvist i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er 20 flere enn fredag. Mutasjonen er påvist ved analyser av allerede positive koronaprøver.

Det er til sammen påvist 102 tilfeller i Viken og 41 i Oslo. Vestland og Rogaland har henholdsvis tolv og elleve bekreftede tilfeller hver. De øvrige er i Vestfold og Telemark (5), Agder (5), Troms og Finnmark (3), Nordland (2), Trøndelag (1) og Innlandet (1).

Fredag var 1.450 positive koronaprøver sjekket for det muterte viruset. I januar har 5,2 prosent av alle viruspåvisninger i landet blitt sekvensert.