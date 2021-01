Fryst ut av Lampard i flere måneder – scoret i Tuchels første seier

Chelsea - Burnley 2-0

I sin andre kamp som Chelsea-manager fikk Thomas Tuchel sin første seier da Burnley ble slått 2-0 på Stamford Bridge søndag.

Det var forsvarsspillerne César Azpilicueta og Marcos Alonso som fant veien til nettmaskene.

– Det bør være et signal for våre gutter på topp når vi trenger defensive spillere til å score. Vi mangler for tiden presisjon i den siste pasningen og berøringer, sier en smilende Tuchel, som sier han ikke bryr seg om hvem som scorer så lenge laget vinner.

Tyskeren har tatt over etter Frank Lampard, som ble sparket tidligere denne uken. Det har betydd en ny sjanse for venstreback Marcos Alonso.

Etter en krangel med Frank Lampard i pausen mot West Bromwich i september i fjor, har Alonso vært ute i kulden, men Tuchel har tatt Alonso tilbake i varmen for første gang på over fire måneder.

Først på benken i 0-0-kampen mot Wolverhampton i midtuken, før han fikk starte på bekostning av Lampard-storkjøpet Ben Chilwell søndag.

Marcos Alonso takket for tilliten med å fastsatte resultatet til 2-0 med et lekkert mål på volley i sluttminuttene.

– Han har vist tidligere at han har kvaliteter i boksen. Han har scoret mange viktige mål, og jeg er glad for hans prestasjon og scoring. Vi vet hva han kan bidra med fra sin posisjon. Alle i stallen er viktige. Med ny manager starter alle på null. Det er sunt med konkurranse om plassene. Det gjør at alle må heve seg for en plass på laget, sier Chelsea-kaptein César Azpilicueta om landsmann Alonso.

César Azpilicueta scoret 1-0 like før pause da han dundret ballen inn bak Nick Pope etter å ha blitt satt opp av Callum Hudson-Odoi, som selv var nær 2-0 da han traff stolpen i andre omgang.

Med søndagens seier ligger Chelsea på sjuendeplass i Premier League. Det er fire poeng opp til fjerdeplass og Liverpool, som har én kamp til gode.