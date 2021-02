– Foreldre kontakter oss og lurer på hvordan de skal få barna sine tilbake. Vi er veldig bekymret, sier Urte Sniaukstaite.

Hun er prosjektleder i Learnlink, en digital hjemmeundervisningstjeneste. De har rundt 400 studenter rundt omkring i landet som til vanlig driver privatundervisning via videokonferanse.

Tidligere ble de kontaktet av foreldre som ønsket leksehjelp til barna.



Nå blir de kontaktet av bekymrede foreldre som forteller om skolevegring og skulking som følge av pandemien.

Skulking

– Nå må mange elever igjen ha hjemmeskole og foreldre ser at barna deres sliter med å motivere seg. Vi hører historier om elever som logger seg ut av skoleundervisningen og kommer tilbake et par timer senere med forklaring om at nettet var nede. Det å høre at barna mister gnisten er det verste med dette, sier Sniaukstaite.

Hun forteller at de får såpass mange tilbakemeldinger at de nå vil slå alarm.

– Vi frykter vi kan miste en hel generasjon.

Derfor har Learnlink satt i gang et dugnadsprosjekt.

– Vi har laget en gratisløsningen Aksjon Motivasjon. Nå skal frivillige studenter brukes til å motivere elevene.

Trenger forbilder

Hun tror at studenter har en klar fordel når de skal motivere barn og ungdom.

– Man trenger ikke har lærerutdanning for å fungere som forbilde og motivere et barn. Fordelen er jo at det kanskje er enklere for yngre mennesker å sette seg inn i problematikken enn det kan være for voksne, det er jo ikke så lenge siden man selv har vært der.

Utdanningsforbundet mener at hjemmeskole aldri bli en fullgod erstatning for vanlig skole.

Leder Steffen Handal sier at det foreløpig er liten kunnskap om hvordan hjemmeskolen under pandemien har fungert.

Ulike erfaringer

– Mitt inntrykk er at det har gått bedre enn det gjorde i starten av pandemien. Vi vet at både elever og lærere har ulike erfaringer og håndterer dette ulikt. Noen elever synes det går greit, andre sliter mer, både med fagene og med motivasjonen, sier Handal.

– Jeg heier på alle som prøver å hjelpe barn og elever i denne vanskelige situasjonen, også lærerstudenter som vil prøve å løfte motivasjonen. Men jeg tror nok at lærerne som kjenner elevene sine kan gjøre den største forskjellen. Jeg vil oppfordre foreldre som erfarer at barnet sliter om holde tett kontakt med skolen, sier Handal.