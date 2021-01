Lotta Udnes Weng hadde gode muligheter til å ta seg videre til semifinale i søndagens sprint i Falun, men på oppløpet måtte hun stoppe helt opp da den svenske sprintstjernen Linn Svahn kastet seg inn foran henne i sporet.

Etter regelboka skulle bakskien til Svahn vært foran Udnes Weng for å få lov til å bytte spor.

– Skjønner hvorfor han gjorde det han gjorde

Etter målgang var Udnes Weng irritert og svært oppgitt.

– Jeg sa: Hvorfor gjorde du det? Hvorfor tråkket du på skiene mine? Hun sa bare «hva skal jeg gjøre?». Jeg er helt enig i at kroppen hennes var foran, men hun tråkker på skiene mine. Jeg måtte stoppe helt opp, sier Udnes Weng til NRK.

– Jeg fikk lyst til å ta en Bolsjunov og slå etter henne, men jeg klarte å holde meg i skinnet. Jeg skjønner hvorfor han gjorde det han gjorde forrige helg, fortsetter hun.

Svahn slapp unna straff og gikk til topps i finalen.

– Jeg forstår at hun er forbannet, men det var ikke meningen å stenge henne med vilje. Det ble unødvendig trangt, men å rappe staven mot meg ville ikke vært forsvarlig i en sånn situasjon, sier Svahn til TV 2.

Udnes Weng ble nummer tre i kvartfinaleheatet, men tiden var for svak til å ta seg videre.

TV 2-ekspert Petter Skinstad er klar på at Svahn aldri skulle gått finalen.

– Soleklart regelbrudd på Svahn, som burde blitt plassert sist i heatet. Også i finalen fortjener hun minst en muntlig advarsel for samme type forseelse, så dersom Linn Svahn reiser hjem fra stadion i dag uten å ha fått en eneste reaksjon fra juryen kan man ikke anta noe annet enn at alt er lov for hjemmefavoritten - mens det er andre regler som gjelder for resten av feltet, sier han.

Trenger konkurransetrening

Heller ikke Maiken Caspersen Falla tok seg videre til semifinale, men hun deppet ikke av den grunn.

– Jeg følte at kroppen svarte bra. Det var en veldig god kvartfinale-følelse. Kroppen responderte veldig bra. Jeg er offensiv i hodet, og det er veldig mye som stemmer egentlig, sier hun til TV 2.

Falla er åpen på at hun trenger mer konkurransetrening inn mot VM.

– Det kan være det er konkurranser jeg trenger. Jeg må vel slenge meg litt rundt om jeg skal til Ulricehamn. Jeg får diskutere det med trenerne, sier hun.

Anamarija Lampic ble nummer to bak Svahn i finalen. Tiril Udnes Weng ble beste nordmann på 5. plass. Ane Appelkvist Stenseth fulgte på plassen bak.