Kristoffersen vant i Chamonix

Kristoffersen kjørte ut i lørdagens slalåmrenn i Frankrike. Da var konkurransen i Chamonix over etter kun to porter. Søndag gikk det langt bedre for nordmannen.

Han ledet med 23 hundredeler før finaleomgangen. Da Kristoffersen satte utfor, var det Ramon Zenhaeusern som var målestokken. Kristoffersen hadde 98 hundredeler å gå på. Under krevende forhold viste han enorm styrke.

– Jeg får gåsehud. Henrik viser at han er en klasse over alle andre når det stemmer, uttalte Kjetil André Aamodt.

Det ble svært løst utover i omgangen, og løper etter løper måtte gi tapt for Zenhaeusern.

Forholdene var uhyre vanskelige for de sist startende i annen omgang. Det så ut til å være en noe nær umulig oppgave å holde farten oppe tilstrekkelig til å kjempe mot de beste.

Sandro Simonet, som lå på 30. plass etter første omgang, kjørte seg opp til 3. plass. Det forteller alt om prestasjonen til Kristoffersen.

– Jeg kunne kjørt som dette i går også, hvis jeg ikke hadde hektet i port nummer to. Jeg føler meg virkelig bra på denne type snø, og det spiller ingen rolle hvordan løypa er satt, sa nordmannen i seiersintervjuet.

Kristoffersen vant slalåmrennet i Madonna di Campiglio to dager før jul. Siden har resultatene vært varierende. Nå har Rælingen-gutten fått et løft kort tid før VM i Cortina i neste måned.