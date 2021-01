Bjørg (57) døde i snøskredet på Jan Mayen

Lørdag ettermiddag døde to personer som følge av et snøskred på Jan Mayen. Sykepleieren Bjørg Batalden fra Florø er en av de omkomne.

Batalden jobbet som avdelingssykepleier på Forsvarets stasjonsbase på øya.

TV 2 har vært i kontakt med Bataldens familie, og går ut med navnet hennes i samråd med dem. Det var Firdaposten som først gikk ut med dette.

Skredulykke

Totalt tre personer ble tatt av skredet. De var alle sivilt ansatt ved Forsvarets stasjon på øya.

De var på fritidstur et stykke unna stasjonen, da de ble truffet av skredet.

En av personene lå begravd i snøen i to timer, men klarte til slutt å komme seg ut, og fikk deretter varslet stasjonen.

– Det er den informasjonen vi fikk i går, men tidsperspektivet kan endres når vi vet flere detaljer, sier kommunikasjonssjef Knut Grandhagen i Cyberforsvaret.

Personellet på stasjonen iverksatte en redningsaksjon, søkte igjennom skredet og fant de to savnede.

De ansatte i forsvaret som er stasjonert på Jan Mayen har opplæring i blant annet snøskred, og det er skredutstyr på basen.

– På Jan Mayen er det ekstreme værforhold, og snøskred kan jo gå i den typen område. De hatt personell der som har gjennomført kurs, og det er også materiell tilgjengelig for å håndtere skred der oppe, sier Grandhagen.

De savnedes liv stod imidlertid ikke til å redde. Deres pårørende har blitt varslet om dødsfallene.

Kondolanser

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sendte sine kondolanser til de pårørende i en pressemelding fra Forsvaret.

– Nå går mine tanker og medfølelse først og fremst til de pårørende, det tette, lille felleskapet på Jan Mayen – men også til venner og kolleger i Forsvaret. Det smerter når vi treffes av slike tragedier, sier Bakke-Jensen.

Statsminister Erna Solberg (H) har også publisert en kondolansemelding på sin Twitter-profil.

– Det er med dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at to ansatte ved Forsvarets stasjon på Jan Mayen lørdag ettermiddag omkom i et snøskred. Mine tanker går til de pårørende, venner, kollegaer, og det tette fellesskapet på Jan Mayen, skriver statsministeren.