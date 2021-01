Flere hundre pågrepet i nye protester i Russland - Navalnyjs kone pågrepet

De første demonstrasjonene ble holdt i de østligste delene av landet. I Vladivostok ved stillehavskysten ble rundt hundre mennesker pågrepet, ifølge organisasjonen OVD-Info.

Demonstrasjonene har spredt seg til flere byer.

OVD-info skriver at over 2200 mennesker har blitt pågrepet i forbindelse med protestene rundt om i Russland, søndag.

Reuters skriver også at det russiske politiet har pågrepet Yulia Navalnyja, Navalnyjs egen kone, i Moskva. Hun ble også pågrepet i forbindelse med en demonstrasjon i forrige uke.

Aleksej Navalnyj og hans allierte håper på størst mulig oppmøte over store deler av Russland.

– Ingen ønsker å bo i et land der vilkårlighet og korrupsjon råder. Vi har flertallet på vår side, skrev Navalnyj for noen dager siden i en melding fra cellen der han sitter fengslet.

Han oppfordret til nye landsomfattende demonstrasjoner og ba folk om ikke å være redde.

– Hundretusener deltok

I Moskva planlegges søndag protester utenfor hovedkvarteret til sikkerhetstjenesten FSB, som beskyldes for å ha stått bak forgiftningen av Navalnyj i fjor. Russiske myndigheter har flere ganger avvist anklagene.

Politiet i Moskva viser til koronaregler og har varslet omfattende restriksjoner på bevegelsesfriheten søndag. Sju T-banestasjoner i den russiske hovedstaden er stengt.

Forrige helg marsjerte folk i gatene i en rekke byer over store deler av Russland med krav om at Navalnyj løslates. Flere titusener deltok, ifølge flere medier. Arrangørene selv mener 300.000 møtte opp.

Store og små protester ble holdt i over hundre forskjellige byer. Dette er uvanlig i Russland, der det stort sett er i Moskva og St. Petersburg at opposisjonen tidligere har klart å tromme sammen til store demonstrasjoner.

– For første gang har vi sett at folk har møtt opp i stort antall, ikke for en lokal sak, men for en nasjonal agenda, sier sosiolog Aleksej Levinson i analyseselskapet Levada-Center.

Ransaket leiligheter

Regjeringen i Russland har stemplet deltakerne i demonstrasjonene som lovbrytere og arrangørene som terrorister.

Over 4.000 mennesker skal ha blitt pågrepet under protestene forrige helg. Demonstrasjonene var ikke godkjent av myndighetene, som blant annet mente deltakerne kunne bidra til å spre koronasmitte.

Russisk politi gikk onsdag til aksjon mot flere leiligheter som eies av Navalnyj eller benyttes av hans antikorrupsjons-stiftelse FBK. Navalnyjs bror Oleg, hans nære allierte Ljubov Sobol og flere andre støttespillere ble pågrepet.

Facebook, Twitter, Tiktok og flere andre sosiale medier er blitt varslet om at de vil bli bøtelagt av det russiske medietilsynet. Begrunnelsen er at de ikke gjorde nok for å fjerne oppfordringer til mindreårige om å delta i demonstrasjonene forrige helg.

– Brøt meldeplikten

For Navalnyj selv er det et nytt rettsmøte tirsdag. I løpet av rettssaken skal det avgjøres om en tidligere betinget dom skal omgjøres til fengselsstraff.

Russisk politi pågrep Navalnyj idet han vendte tilbake til hjemlandet 17. januar. Påtalemyndigheten mener han ikke har overholdt betingelsene i en betinget dom fra 2014 om hvitvasking av penger.

Egentlig skulle han ha meldt seg for myndighetene med jevne mellomrom, men dette var vanskelig i perioden da han befant seg i Tyskland og ble behandlet for forgiftning.

Russiske myndigheter har også beskyldt Navalnyj for å handle på oppdrag fra vestlige land som angivelig blander seg i russiske interne forhold.

Analytikeren Tatjana Stanovaja tror Russlands regjering innser at det er misnøye i landet, blant annet i kjølvannet av en upopulær pensjonsreform i 2018. Men regjeringen hevder også at vestlige etterretningstjenester fyrer oppunder protestene.

– Legger seg på tøffere linje

– Denne kombinasjonen kan bidra til at myndighetene legger seg på en tøffere linje. Det tror jeg vi allerede ser, sier Stanovaja til nyhetsbyrået AP.

Russland er selv blitt beskyldt for skjulte forsøk på å påvirke den politiske utviklingen i andre land i senere år. Ikke minst i USA, der en rekke etterretningsorganisasjoner har slått fast at Russland forsøkte å hjelpe Donald Trump i valgkampen i 2016. Den russiske regjeringen har avvist påstanden.

I Russland er 44 år gamle Navalnyj i stor grad kjent for sin kamp mot korrupsjon. Etter at han ble pågrepet, publiserte medarbeiderne hans en video som angivelig viste et palass ved Svartehavet som tilhører Vladimir Putin.

Videoen er blitt sett over 100 millioner ganger, og Putin ble nylig nødt til å benekte offentlig at eiendommen er hans.

(TV 2/NTB)