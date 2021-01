Tre koronamutasjoner bekymrer ekspertene

Det finnes mange varianter av koronaviruset i verden. Foreløpig er ekspertene mest bekymret for tre av mutasjonene. Alle tre har blitt påvist i Norge.

Virus muterer ofte, det vil si at det endrer egenskaper. Det skjer på ulike måter. Noen mutasjoner kan faktisk påføre viruset skader, slik at det dør ut. Andre mutasjoner kan føre til at viruset spres lettere og raskere.

Mutasjoner kan både endre måten virus smitter mennesker på – og gjøre behandlinger og vaksiner mindre effektive.

Viktig med god overvåking

Det er derfor forskere nøye overvåker utviklingen. Biolog Daniel Jones ved Ohio State University sier at en tidlig mutasjon under koronapandemien førte til økt spredning av viruset rundt om i verden.

– Men siden starten har det bare vært små endringer i viruset. Men før jul ble det oppdaget en mutasjon i Storbritannia. Siden er denne mutasjonen dukket opp i en rekke land, blant annet i Norge. De to andre mutasjonene som vekker bekymring, er oppdaget i Brasil og Sør-Afrika.

Denne engelske virusvarianten ble påvist i Nordre Follo tidligere denne måneden.

Det førte til at alarmen gikk hos myndighetene. De iverksatte strakstiltak for strengere smittevern (risikonivå 5) i Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden og Vestby.

Kan være farligere

Helseeksperter mente først at denne mutasjonen ikke fører til et farligere sykdomsforløp, men nyere informasjon indikerer at mutasjonen kan føre til alvorligere sykdom. Men dette er ennå ikke dokumentert.

Det som virker klart, er at denne mutasjonen smitter lettere. Og flere syke vil kunne føre til flere innleggelser på sykehus – og flere dødsfall.

Folkehelseinstituttet skriver også på sine sider at den engelske virusvarianten er mer smittsom i alle aldersgrupper.

Kan bli dominerende i USA

Centers for Disease Control and Prevention i USA frykter at denne varianten vil bli den dominerende i USA innen mars.

Andre varianter av viruset som gir forskerne grunn til bekymring, er altså oppdaget i Sør-Afrika og Brasil. Også disse mutasjonene skal være mer smittsomme.

I Norge har vi foreløpig bare oppdaget et par tilfeller av den sørafrikanske varianten. Og de påviste tilfellene i Norge er direkte importert, skriver FHI.

Folkehelseinstituttet påviste også i begynnelsen av januar virusvarianten fra Sør-Afrika hos en reisende som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember.

Vaksiner vil beskytte

Så langt mener ekspertene at eksisterende vaksiner vil beskytte mot alle disse tre variantene, selv om man er noe bekymret for at vaksinene skal være noe mindre effektive.

En av USAs fremste smitteverneksperter, Anthony Fauci, understreker også at det finnes metoder for å justere vaksinene slik at de kan bli mer effektive mot de ulike virusvariantene.

Økt smitte øker også faren for at virus skal mutere. Det er derfor av stor betydning at smitten holdes nede. Det gjør den ved gode smitteverntiltak, slik som bruk av munnbind, håndsprit og sosial avstand.

– Desto færre mennesker som får viruset, jo mindre mulighet har viruset til å mutere, poengterer Jones.

