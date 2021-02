Varsler at Besseberg-avgjørelse kan være klar til påske

Lederen for den uavhengige etterforskningsenheten til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) sier til TV 2 at målet er en konklusjon innen månedskiftet mars/april. Konsekvensene kan bli alt fra CAS-sak til ingenting.

Det er denne etterforskningsenheten (Biathlon Integrity Unit) som nå skal ta stilling til den mye omtalte «Besseberg-rapporten», som ble presentert torsdag forrige uke.

De skal vurdere bevisene som er lagt frem og ta stilling til hva en eventuell straff bør være.

– Håper å være ferdig i mars/april

– Vårt mandat er å se på rapporten og informasjonen som er samlet inn, og deretter analysere, vurdere potensielle regelbrudd, og, om det trengs, samle inn mer bevis. Deretter vil vi ta en beslutning om hva som skjer videre, forteller lederen for etterforskningsenheten (Biathlon Integrity Unit), Greg McKenna, til TV 2 søndag.

Den parallelle straffesaken mot Besseberg, ledet av Økokrim, er ventet å være ferdig i løpet av 2021, ifølge NTB

Det vil, mest sannsynlig, føre til en beslutning i løpet av våren.

– Om regelbrudd blir identifisert, så vil saken bli presentert for de tre uavhengige medlemmene i Biathlon Integrity Union (BIU) med stemmerett. Jeg håper å kunne legge frem denne saken før utgangen av mars, men det er viktig å legge til at dette er avhengig av muligheten til å samle inn bevis (tilgjengeligheten på vitner et cetera), sier han, og legger til:

– Jeg håper å være ferdig med dette i mars/april. Fra erfaring vet jeg imidlertid at ukjente faktorer kan trenere dette. Men vi vil gjøre alt for å få fremgang så fort som mulig.

Fra bøter til utestengelse

McKenna vil, naturligvis, ikke gå inn på hva konsekvensene kan bli for Besseberg før de har vurdert hvilke regler som eventuelt har blitt brutt.

I sin 220 sider lange rapport konkluderer imidlertid granskingskommisjonen med at både Besseberg og tidligere IBU-generalsekretær Nicole Resch skal ha begått «brudd på forpliktelsene sine overfor IBU-loven, IBUs disiplinærlover og/eller IBUs etikkregler».

Om etterforskingsenheten er enig i at disse reglene skal ha blitt brutt, må de ta saken til et disiplinærutvalg og deretter eventuelt til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Besseberg og Resch vil i så fall kunne bli straffet med alt fra advarsler og bøter, til utestengelse fra all aktivitet innen skiskyttersporten.

Etterforskingsenheten kan også velge å la saken ligge, om de mener det er formålstjenlig, eller avvente utfallet av de strafferettslige sakene som pågår i Norge og Østerrike.

Besseberg har ikke svart på TV 2s henvendelser siden onsdag ettermiddag, dagen før publiseringen av rapporten, da han benektet enhver kjennskap til rapporten. Advokaten hans Norbert Wess sier at Besseberg benekter alle anklager

– Forkastelig og sjokkerende

Avsløringene rundt Bessebergs virke som IBU-president har fått enkelte utøvere til å reagere sterkt.

I fremste rekke: Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

– Det var forkastelig og sjokkerende å lese det som sto i rapporten. At det som skal være dine «egne» folk er med på å støtte opp og beskytte folk som jukser. Det er helt sjokkerende og viktig at det er det debatten handler om. IBU har altså vært med på å dekke over og bevisst latt være å sjekke opp rykter og konkrete hendelser underveis, sa storebror Bø til TV 2 torsdag.

Lillebror var like klar i talen:

– Jeg er sjokkert over det som kommer fram i rapporten. Det er en katastrofe for idretten vår. For IBU som organisasjon er det et skudd i magen. De har tapt hele sin integritet på dette.